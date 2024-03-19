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Технологии и медиа ,  
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Маск рассказал о встрече с Трампом и употреблении кетамина

Экс-ведущий CNN Дон Лемон, с которым X расторгла сотрудничество после интервью с Илоном Маском, опубликовал запись беседы на YouTube. Они обсудили принципы работы X, Трампа и способы борьбы с депрессией
Илон Маск
Илон Маск (Фото: Maja Hitij / Getty Images)

Миллиардер, владелец соцсети X (бывшаяTwitter) Илон Маск дал часовое интервью бывшему ведущему CNN Дону Лемону; оно вышло на YouTube 18 марта, хотя было записано еще в начале месяца.

Лемон ранее говорил, что вскоре после беседы предприниматель решил расторгнуть сотрудничество, в рамках которого шоу журналиста должно было выходить на X.

В интервью Маск признался, что переживает депрессивные эпизоды, и, чтобы справиться с ними, раз в две недели принимает кетамин, на который у предпринимателя есть рецепт. Бизнесмен подчеркнул, что не злоупотребляет препаратом: «Если принять слишком много кетамина, невозможно будет выполнять свою работу. У меня много работы.»

В России кетамин внесен в список наркотических средств и психотропных веществ. Власти называют наркотики одной из угроз для безопасности страны. В Стратегии государственной антинаркотической политики, утвержденной в 2020 году, легализация использования наркотиков в рекреационных целях названа угрозой; президент Владимир Путин призывал разоблачать ложную информацию о «цивилизованном» употреблении «легких» наркотиков.

О рисках использования кетамина, для медицинских целей без надлежащего надзора предупреждали и западные врачи и регулирующие ведомства после смерти актера Мэттью Перри, исполнившего роль Чендлера в сериале «Друзья». Перри нашли мертвым 29 октября 2023 года в своем доме, вскрытие показало, что причиной смерти стало «острое воздействие кетамина».

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Бизнесмен Илон Маск

В разговоре с Лемоном Маск подтвердил, что недавно встречался с экс-президентом США Дональдом Трампом, который намерен участвовать в выборах осенью. По данным Bloomberg и New York Times, Трамп рассчитывал на финансовую поддержку бизнесмена в рамках своей президентской кампании, но Маск это не подтвердил. Предприматель сказал также, что «уклоняется» от поддержки действующего президента Джо Байдена, который тоже собирается баллотироваться.

На вопрос Лемона, собирается ли Маск в будущем поддержать кандидата в президенты, он ответил: «Возможно, на последнем этапе, но пока не знаю». Состояние предпринимателя, по данным Forbes, составляет $194,2 млрд. Он занимает вторую строку списка богатейших людей мира после гендиректора LVMH Бернара Арно ($234,8 млрд).

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Маск также выступил в поддержку стандартов модерации контента на X после того, как Лемон отметил появление на платформе антисемитских и расистских публикаций. Отвечая на вопрос о том, почему посты не удалили, бизнесмен заявил: «То есть, Дон, ты хочешь сказать, что любишь цензуру». Он добавил, что удаляются те сообщения, которые нарушают закон.

В ноябре Walt Disney, Warner Bros. Discovery, Paramount, Sony Pictures, Apple и другие крупные компании отказались от рекламы X из-за антисемитского твита Маска. Тот в ответ нецензурно обругал рекламодателей, заявив, что они погубят платформу. Reuters после этого допускал, что число компаний, которые приостановят размещение рекламы, может вырасти.

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