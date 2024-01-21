«Главный соперник Трампа» объявил о выходе из президентской гонки

Губернатор Флориды Десантис объявил о выходе из президентской гонки в США

Губернатор Флориды Рон Десантис объявил о выходе из президентской гонки в США. По данным Bloomberg, он может поддержать экс-президента Дональда Трампа, который намерен баллотироваться от республиканцев.

О своем решении Десантис объявил в видео, опубликованном в соцсети X. Видео он подписал цитатой Уинстона Черчилля: «Успех не окончателен, неудача не фатальна: главное — мужество продолжать».

«Я не могу просить наших сторонников добровольно тратить свое время и ресурсы, если у нас нет четкого пути к победе», — сказал в видеообращении Десантис.

Материал дополняется.