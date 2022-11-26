Маск пообещал поддержать возможного конкурента Трампа на выборах

Макс заявил, что поддержит Десантиса при его выдвижении на выборах президента США

Илон Маск заявил, что «неохотно» проголосовал на предыдущих выборах за Байдена, а не за Трампа, но впоследствии был разочарован его администрацией. На выборах в 2024 году он отдаст предпочтение «кому-то разумному и центристскому»

Илон Маск (Фото: imago-images.de / Global Look Press)

Бизнесмен Илон Маск заявил, что поддержит губернатора Флориды от республиканской партии Рона Десантиса, если он будет баллотироваться на пост президента США в 2024 году.

«Я предпочитаю на посту президента в 2024 году кого-то разумного и центристского. Я надеялся, что так будет и с администрацией [президента США Джо] Байдена, но пока разочарован», — написал он в Twitter.

Маск назвал себя «значительным сторонником президентства [Барака] Обамы-Байдена» и рассказал, что неохотно проголосовал за Байдена, а не за Дональда Трампа.

Один из пользователей в Twitter спросил, поддержит ли он Десантиса на следующих президентских выборах. Маск ответил ему: «Да».

Губернатор Флориды одержал победу и был переизбран на выборах 8 ноября, несмотря на то, что многие кандидаты-республиканцы, которых поддерживал экс-президент США Дональд Трамп, потерпели поражение, отмечает Bloomberg.

Трамп 15 ноября заявил, что будет участвовать в выборах главы государства в 2024 году, «чтобы снова сделать Америку великой». Его представители подали в Федеральную избирательную комиссию документы для участия в выборах.

Бывший вице-президент США, республиканец Майк Пенс заявил, что экс-президент не лучший кандидат на пост главы государства на выборах в 2024 году. Пенс счел, что у американцев будут варианты лучше, чем Трамп, и не исключил, что одним из таких станет он сам.

В октябре действующий президент США Джо Байден сказал, что пока не решил, будет ли выдвигать свою кандидатуру в 2024 году.

Politico 15 ноября сообщило, что «все признаки указывают на то», что Десантис, скорее всего, будет баллотироваться на пост президента в 2024 году и станет конкурентом Трампа за выдвижение от Республиканской партии.

В то же время источники, близкие к губернатору Флориды, заявили, что Десантис еще не принял окончательного решения. По их словам, в ближайшее время он сосредоточится на посту губернатора.

«У него [Десантиса] есть возможность провести следующие несколько месяцев у власти, в то время как Трамп должен попытаться убедить людей, что у него все еще есть способности эффективно управлять», — сказал один из собеседников издания.