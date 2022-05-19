Маск назвал демократов «партией раскола и ненависти»
Демократическая партия США прежде была в основном «партией доброты», однако сейчас они изменились и стали «партией раскола и ненависти», заявил Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск в Twitter.
«Я больше не могу их поддерживать и буду голосовать за республиканцев», — подчеркнул Маск.
Основатель Tesla также призвал наблюдать за тем, как «разворачивается их кампания грязных трюков» против него. По мнению Маска, «политические атаки» на него резко обострятся в ближайшие месяцы.
Маск не уточнил причины изменения своего мнения, однако в понедельник, 16 мая, он в эфире подкаста All-In Summit подверг критике американского президента Джо Байдена, который состоит в Демократической партии. Бизнесмен сравнил его с главным героем комедийного фильма «Телеведущий» (2004), согласно его сюжету, ведущий новостей на телеканале прочтет любую фразу, написанную на телесуфлере, пишет The New York Post.
«Настоящий президент — это тот, кто контролирует телесуфлер. <...> путь к власти — это путь к телесуфлеру», — сказал Маск.
Бизнесмен добавил, что в администрации экс-президента США Дональда Трампа было большое число людей, которые «эффективно добивались целей», а Демократическая партия «чрезмерно контролируется профсоюзами и судебными адвокатами, особенно юристами по групповым искам», из-за чего те действуют против интересов американцев.
При этом, по мнению Маска, члены Республиканской партии действуют так исходя из «корпоративного зла и религиозного фанатизма». Политика Белого дома привела к неконтролируемой инфляции, добавил он, согласившись с мнением основателя Amazon Джеффа Безоса.
«Я имею в виду, что очевидная причина инфляции заключается в том, что правительство напечатало на миллион больше денег, чем у него было, — подчеркнул Маск.
Безос заявил о высокой инфляции в США 17 мая. Он выразил уверенность, что американские власти пытаются «замылить» вопрос высокой инфляции в стране.Они знают, что инфляция больше всего бьет по самым нуждающимся. «Не профсоюзы и не богатые люди вызывают инфляцию», — подчеркнул Безос.
Годовая инфляция в США в начале этого года выросла до 7,5%, установив рекордный максимум за 40 лет. В марте темпы роста цен в США снова побили рекорд, увеличившись до 8,5%, но упали в апреле до 8,3%. По данным бюро статистики США, прирост цен на товары и услуги за исключением продуктов и энергоносителей (базовая инфляция) составила 6,2%.