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Маск назвал демократов «партией раскола и ненависти»

Маск пообещал в дальнейшем голосовать за Республиканскую партию США, а не за Демократическую, поскольку она стала «партией раскола и ненависти». Он увидел риск «политических атак» на себя в ближайшее время и раскритиковал Байдена
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Илон Маск
Илон Маск (Фото: Callaghan O'Hare / Reuters)

Демократическая партия США прежде была в основном «партией доброты», однако сейчас они изменились и стали «партией раскола и ненависти», заявил Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск в Twitter.

«Я больше не могу их поддерживать и буду голосовать за республиканцев», — подчеркнул Маск.

Основатель Tesla также призвал наблюдать за тем, как «разворачивается их кампания грязных трюков» против него. По мнению Маска, «политические атаки» на него резко обострятся в ближайшие месяцы.

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Илон Маск

Маск не уточнил причины изменения своего мнения, однако в понедельник, 16 мая, он в эфире подкаста All-In Summit подверг критике американского президента Джо Байдена, который состоит в Демократической партии. Бизнесмен сравнил его с главным героем комедийного фильма «Телеведущий» (2004), согласно его сюжету, ведущий новостей на телеканале прочтет любую фразу, написанную на телесуфлере, пишет The New York Post.

«Настоящий президент — это тот, кто контролирует телесуфлер. <...> путь к власти — это путь к телесуфлеру», — сказал Маск.

Бизнесмен добавил, что в администрации экс-президента США Дональда Трампа было большое число людей, которые «эффективно добивались целей», а Демократическая партия «чрезмерно контролируется профсоюзами и судебными адвокатами, особенно юристами по групповым искам», из-за чего те действуют против интересов американцев.

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При этом, по мнению Маска, члены Республиканской партии действуют так исходя из «корпоративного зла и религиозного фанатизма». Политика Белого дома привела к неконтролируемой инфляции, добавил он, согласившись с мнением основателя Amazon Джеффа Безоса.

«Я имею в виду, что очевидная причина инфляции заключается в том, что правительство напечатало на миллион больше денег, чем у него было, — подчеркнул Маск.

Годовая инфляция в марте достигла максимума с 2015 года
Экономика
Фото:Варвара Гертье / РИА Новости

Безос заявил о высокой инфляции в США 17 мая. Он выразил уверенность, что американские власти пытаются «замылить» вопрос высокой инфляции в стране.Они знают, что инфляция больше всего бьет по самым нуждающимся. «Не профсоюзы и не богатые люди вызывают инфляцию», — подчеркнул Безос.

Годовая инфляция в США в начале этого года выросла до 7,5%, установив рекордный максимум за 40 лет. В марте темпы роста цен в США снова побили рекорд, увеличившись до 8,5%, но упали в апреле до 8,3%. По данным бюро статистики США, прирост цен на товары и услуги за исключением продуктов и энергоносителей (базовая инфляция) составила 6,2%.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Илон Маск Демократическая партия США Республиканская партия США
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