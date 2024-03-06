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Выборы президента США ,  
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Трамп встретился с Маском на фоне поиска спонсоров президентской кампании

Трамп встретился с Маском на фоне поиска спонсоров для президентской кампании
Сюжет
Выборы президента США
Трамп, бюджет президентской кампании которого в разы уступает бюджету Байдена, встретился с Маском в надежде привлечь от него дополнительные средства, пишут NYT и Bloomberg. Ранее миллиардер выступал с критикой обоих кандидатов

Бывший президент США и нынешний кандидат в президенты Дональд Трамп 3 марта встретился с бизнесменом Илоном Маском, рассчитывая на его финансовую поддержку в рамках своей президентской кампании, сообщают в Bloomberg и New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По данным NYT, на встрече с экс-президентом присутствовали еще три богатых донора Республиканской партии. Газета пишет, что Трамп «похвалил» Маска перед собравшимися и вскоре рассчитывает поговорить с бизнесменом тет-а-тет.

Подробности встречи не приводятся; решил ли Маск вложиться в кампанию Трампа, не уточняется. Бизнесмен не ответил на запрос Bloomberg.

Состояние Маска, по данным Forbes, составляет $198,1 млрд. Он занимает вторую строку списка богатейших людей мира после гендиректора LVMH Бернара Арно ($226,5 млрд).

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Bloomberg напоминает, что бюджет предвыборной кампании Трампа в разы уступает бюджету кампании нынешнего президента Джо Байдена — $30,4 млн против $130 млн на февраль. При этом многие крупные республиканские доноры предпочитали публично не поддерживать экс-президента или поддержали его оппонентов, а на судебные издержки по делам, связанным с Трампом, союзные комитеты уже истратили более $50 млн.

Маск в прошлом поддерживал как республиканцев, так и демократов, а Tesla и Space X неоднократно полагались на федеральные субсидии и контракты, пишет агентство. Однако в последнее время риторика миллиардера «становится все более воинственной и по тону напоминает риторику Трампа», отмечает Bloomberg. В особенности это касается миграционной политики, где Маск, как и экс-президент, выступает за ее ужесточение.

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Дональд Трамп

60-е президентские выборы пройдут в США 5 ноября 2024 года. Байден и Трамп еще не получили номинаций от своих партий, но существенно опережают прочих претендентов по результатам кокусов и праймериз.

Согласно американскому законодательству, кандидаты в президенты вправе использовать самые разные источники финансирования своих кампаний, в том числе:

  • собственные средства кандидата;
  • пожертвования доноров — как физических, так и юридических лиц;
  • партийные фонды, которыми распоряжаются партийные комитеты;
  • средства, собранные комитетами по политической активности (PAC) — независимыми организациями, которые могут учреждаться корпорациями, профсоюзами или политиками, а также централизованно собирают пожертвования для поддержки одного или нескольких кандидатов и для контрпропаганды.

В отношении PAC действуют жесткие ограничения: например, если они созданы для поддержки нескольких кандидатов, то могут потратить на поддержку каждого не более $5 тыс. за кампанию (или не более $15 тыс. на нужды партийного комитета). Если PAC в поддержку одного кандидата, суммы лимита составляют $2,6 тыс. и $32,4 тыс. соответственно.

Существуют также суперкомитеты по политической активности (Super PAC), которые играют в кампаниях существенную роль: в отличие от традиционных PAC они могут собирать и расходовать неограниченное количество средств. При этом суперкомитетам запрещено напрямую координировать действия с предвыборными штабами, а также жертвовать средства на их нужды.

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