Посольства США и стран Европы в Москве приспустили флаги в день траура
Американское посольство в Москве приспустило флаг в день всероссийского траура по погибшим в теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом представительство сообщило в телеграм-канале.
«Посольство США в Москве приспустило флаг в знак солидарности с народом России, скорбящим о гибели людей в результате чудовищного теракта 22 марта», — говорится в сообщении.
Решение приспустить флаг в память о жертвах нападения приняли в посольстве Нидерландов. Об этом дипломаты также объявили в телеграм-канале представительства.
Флаг приспущен на здании посольства Австрии в Москве. О приспущенном флаге над посольством объявил глава дипломатического представительства Словакии Любомир Регак в соцсети X (Twitter).
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. О стрельбе и звуках взрывов сообщили зрители концерта группы «Пикник».
В результате нападения погибли 133 человека, более 150 пострадали. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, запрещена в России), сообщило 23 марта агентство Reuters.
Десятки стран осудили теракт и выразили соболезнования родным погибших и Владимиру Путину. В ООН призвали сурово наказать ответственных за нападение.
Полное видео обращения Путина в связи с терактом в «Крокусе»
Посетитель «Крокуса» рассказал, как обезвредил нападавшего
Опубликовано видео допроса стрелявшего в «Крокусе» мужчины
МЧС показало кадры разбора завалов в «Крокусе». Видео
Очевидец рассказал хронологию нападения на «Крокус»
Как люди спасались из «Крокуса». Видео очевидцев
Владелец «Крокуса» Агаларов впервые прокомментировал произошедший теракт
Опубликован список погибших в теракте
После теракта не выходит на связь помощник директора группы «Пикник»