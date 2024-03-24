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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Посольства США и стран Европы в Москве приспустили флаги в день траура

Посольства нескольких стран в Москве приспустили флаги в день траура
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Фото: posolstvoniderlandov / Telegram
Фото: posolstvoniderlandov / Telegram

Американское посольство в Москве приспустило флаг в день всероссийского траура по погибшим в теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом представительство сообщило в телеграм-канале.

«Посольство США в Москве приспустило флаг в знак солидарности с народом России, скорбящим о гибели людей в результате чудовищного теракта 22 марта», — говорится в сообщении.

Решение приспустить флаг в память о жертвах нападения приняли в посольстве Нидерландов. Об этом дипломаты также объявили в телеграм-канале представительства.

Флаг приспущен на здании посольства Австрии в Москве. О приспущенном флаге над посольством объявил глава дипломатического представительства Словакии Любомир Регак в соцсети X (Twitter).

НАТО, главы ЕК и Турции выразили соболезнования из-за теракта в «Крокусе»
Общество
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. О стрельбе и звуках взрывов сообщили зрители концерта группы «Пикник».

В результате нападения погибли 133 человека, более 150 пострадали. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, запрещена в России), сообщило 23 марта агентство Reuters.

Десятки стран осудили теракт и выразили соболезнования родным погибших и Владимиру Путину. В ООН призвали сурово наказать ответственных за нападение.

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Теги
теракт США Нидерланды Австрия Словакия
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