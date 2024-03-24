Посольства нескольких стран в Москве приспустили флаги в день траура

Посольства США и стран Европы в Москве приспустили флаги в день траура

Фото: posolstvoniderlandov / Telegram

Американское посольство в Москве приспустило флаг в день всероссийского траура по погибшим в теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом представительство сообщило в телеграм-канале.

«Посольство США в Москве приспустило флаг в знак солидарности с народом России, скорбящим о гибели людей в результате чудовищного теракта 22 марта», — говорится в сообщении.

Решение приспустить флаг в память о жертвах нападения приняли в посольстве Нидерландов. Об этом дипломаты также объявили в телеграм-канале представительства.

Флаг приспущен на здании посольства Австрии в Москве. О приспущенном флаге над посольством объявил глава дипломатического представительства Словакии Любомир Регак в соцсети X (Twitter).

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. О стрельбе и звуках взрывов сообщили зрители концерта группы «Пикник».

В результате нападения погибли 133 человека, более 150 пострадали. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, запрещена в России), сообщило 23 марта агентство Reuters.

Десятки стран осудили теракт и выразили соболезнования родным погибших и Владимиру Путину. В ООН призвали сурово наказать ответственных за нападение.