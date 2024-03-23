Число жертв теракта в «Крокусе» выросло до 133

Число пострадавших также превышает 100. Количество жертв в «Крокусе» превысило число погибших в теракте в театральном центре на Дубровке во время мюзикла «Норд-Ост» в 2002 году — тогда погибли 130 заложников

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Число погибших при теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» возросло до 133, продолжается поиск и разбор завалов, сообщает Следственный комитет.

Ранее ведомство сообщало о 115 жертвах. Телеграм-канал Baza и главред RT Маргарита Симоньян около 14:00 сообщили, что погибших — 143. По данным подмосковного губернатора Андрея Воробьева, 121 человек пострадал. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в больницах находятся 107 раненых, из них трое детей. Среди взрослых 15 человек в крайне тяжелом состоянии, 42 в тяжелом состоянии, говорила она около 16:00 23 марта.

Крупнейшие теракты в России В октябре 2002 года произошло нападение террористов на театральный центр на Дубровке в Москве во время мюзикла «Норд-ост». Тогда по официальным данным жертвами стали 130 заложников. В теракте участвовали 40 боевиков, все они погибли при штурме здания. В современной истории России самым крупным по числу жертв стал теракт в школе в Беслане в Северной Осетии в сентябре 2004 года. Тогда погибли 334 человека, из них 186 детей.

Нападение на «Крокус» произошло вечером 22 марта. Там должен был пройти концерт группы «Пикник». В здание ворвались вооруженные автоматами боевики и открыли стрельбу. Также произошло два взрыва, начался пожар. Горение, как сообщало МЧС около 15:00 23 марта, продолжается.

Президент Владимир Путин назвал произошедшее «кровавым, варварским террористическим актом», 24 марта он объявил днем общенационального траура. По его словам, четверо нападавших задержаны, они «двигались в сторону Украины, где, по предварительным данным, для них с украинской стороны было подготовлено окно для перехода государственной границы». Всего задержаны 11 причастных к теракту. Власти Украины заявляли о непричастности к теракту.