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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Число жертв теракта в «Крокусе» выросло до 133

СК: число жертв теракта в «Крокусе» возросло до 133 человек
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Теракт в «Крокус Сити Холле»
Число пострадавших также превышает 100. Количество жертв в «Крокусе» превысило число погибших в теракте в театральном центре на Дубровке во время мюзикла «Норд-Ост» в 2002 году — тогда погибли 130 заложников
Фото: Максим Шеметов / Reuters
Фото: Максим Шеметов / Reuters

Число погибших при теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» возросло до 133, продолжается поиск и разбор завалов, сообщает Следственный комитет.

Ранее ведомство сообщало о 115 жертвах. Телеграм-канал Baza и главред RT Маргарита Симоньян около 14:00 сообщили, что погибших — 143. По данным подмосковного губернатора Андрея Воробьева, 121 человек пострадал. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в больницах находятся 107 раненых, из них трое детей. Среди взрослых 15 человек в крайне тяжелом состоянии, 42 в тяжелом состоянии, говорила она около 16:00 23 марта.

Крупнейшие теракты в России

В октябре 2002 года произошло нападение террористов на театральный центр на Дубровке в Москве во время мюзикла «Норд-ост». Тогда по официальным данным жертвами стали 130 заложников. В теракте участвовали 40 боевиков, все они погибли при штурме здания.

В современной истории России самым крупным по числу жертв стал теракт в школе в Беслане в Северной Осетии в сентябре 2004 года. Тогда погибли 334 человека, из них 186 детей.

Теракт с десятками погибших в «Крокус Сити Холле». Главное
Общество
Фото:Максим Шеметов / Reuters

Нападение на «Крокус» произошло вечером 22 марта. Там должен был пройти концерт группы «Пикник». В здание ворвались вооруженные автоматами боевики и открыли стрельбу. Также произошло два взрыва, начался пожар. Горение, как сообщало МЧС около 15:00 23 марта, продолжается.

Президент Владимир Путин назвал произошедшее «кровавым, варварским террористическим актом», 24 марта он объявил днем общенационального траура. По его словам, четверо нападавших задержаны, они «двигались в сторону Украины, где, по предварительным данным, для них с украинской стороны было подготовлено окно для перехода государственной границы». Всего задержаны 11 причастных к теракту. Власти Украины заявляли о непричастности к теракту.

Полное видео обращения Путина в связи с терактом в «Крокусе»

Путин объявил 24 марта днем траура

Опубликовано видео допроса стрелявшего в «Крокусе» мужчины

МЧС опубликовало фото и видео с разбором завалов в «Крокусе»

Очевидец рассказал хронологию нападения на «Крокус»

Как люди спасались из «Крокуса». Видео очевидцев

Посетительница концерта в «Крокусе» рассказала о нападавших с оружием

Опубликован список погибших в теракте

Кадры очевидцев с эвакуацией и стрельбой в «Крокус Сити Холле»
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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
«Крокус Сити Холл» теракт Следственный комитет
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