НАТО, главы ЕК и Турции выразили соболезнования из-за теракта в «Крокусе»

Альянс, глава Еврокомиссии и президент Турции назвали террор неприемлемым. По последним данным, в «Крокус Сити Холле» погибли не менее 115 человек, пострадавших — более 120. Здание продолжает гореть

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Североатлантический альянс, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудили теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье.

«Ничто не может оправдать такие отвратительные преступления. Наши глубочайшие соболезнования пострадавшим и их семьям», — написала в Х (бывший Twitter) глава пресс-службы НАТО Фарах Дахлалла.

«Я решительно осуждаю теракт против мирных жителей в «Крокус Сити Холле» в Москве, ответственность за который взяло на себя Исламское Государство (ИГИЛ, организация признана в России террористической и запрещена. — РБК). Мои мысли с жертвами и их семьями в это трагическое время», — сообщила фон дер Ляйен в Х.

«От кого бы ни исходил террор, кто бы ни был его исполнителем, это неприемлемо. Как страна, которая слишком хорошо знает кровавое и подлое лицо террора, мы разделяем страдания русского народа», — заявил Эрдоган во время митинга перед местными выборами в Анкаре (цитата по AHaber).

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холл», где должен был пройти концерт группы «Пикник», вошли неизвестные с оружием и открыли стрельбу. Также произошло два взрыва, начался пожар.

По последним данным Следственного комитета, число погибших — по меньшей мере 115, пострадавших — более 120, сообщал подмосковный губернатор Андрей Воробьев. Он рассказал, что концертный зал выгорел, есть угроза обрушения потолка. На 15:00 мск, по данным МЧС, продолжается тушение очагов горения на кровле, втором и третьем этажах здания, общая площадь пожара — 500 кв. м.

Глава ФСБ Александр Бортников доложил президенту Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе 4 террористов, непосредственно участвовавших в атаке. По информации спецслужбы, террористы планировали перейти российско-украинскую границу, у них были соответствующие контакты на украинской стороне.