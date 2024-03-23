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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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НАТО, главы ЕК и Турции выразили соболезнования из-за теракта в «Крокусе»

НАТО, глава ЕК и лидер Турции выразили соболезнования из-за теракта в «Крокусе»
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Альянс, глава Еврокомиссии и президент Турции назвали террор неприемлемым. По последним данным, в «Крокус Сити Холле» погибли не менее 115 человек, пострадавших — более 120. Здание продолжает гореть
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Североатлантический альянс, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудили теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье.

«Ничто не может оправдать такие отвратительные преступления. Наши глубочайшие соболезнования пострадавшим и их семьям», — написала в Х (бывший Twitter) глава пресс-службы НАТО Фарах Дахлалла.

«Я решительно осуждаю теракт против мирных жителей в «Крокус Сити Холле» в Москве, ответственность за который взяло на себя Исламское Государство (ИГИЛ, организация признана в России террористической и запрещена. — РБК). Мои мысли с жертвами и их семьями в это трагическое время», — сообщила фон дер Ляйен в Х.

«От кого бы ни исходил террор, кто бы ни был его исполнителем, это неприемлемо. Как страна, которая слишком хорошо знает кровавое и подлое лицо террора, мы разделяем страдания русского народа», — заявил Эрдоган во время митинга перед местными выборами в Анкаре (цитата по AHaber).

Теракт с десятками погибших в «Крокус Сити Холле». Главное
Общество
Фото:Максим Шеметов / Reuters

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холл», где должен был пройти концерт группы «Пикник», вошли неизвестные с оружием и открыли стрельбу. Также произошло два взрыва, начался пожар.

По последним данным Следственного комитета, число погибших — по меньшей мере 115, пострадавших — более 120, сообщал подмосковный губернатор Андрей Воробьев. Он рассказал, что концертный зал выгорел, есть угроза обрушения потолка. На 15:00 мск, по данным МЧС, продолжается тушение очагов горения на кровле, втором и третьем этажах здания, общая площадь пожара — 500 кв. м.

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Глава ФСБ Александр Бортников доложил президенту Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе 4 террористов, непосредственно участвовавших в атаке. По информации спецслужбы, террористы планировали перейти российско-украинскую границу, у них были соответствующие контакты на украинской стороне.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
«Крокус Сити Холл» теракт соболезнования НАТО Турция Реджеп Тайип Эрдоган Урсула фон дер Ляйен
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