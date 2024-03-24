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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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В ООН попросили о «суровом наказании» для террористов из «Крокуса»

Замгенсека ООН: совершившие теракт в «Крокусе» должны понести суровое наказание
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»

Совершившие теракт в концертном зале «Крокус сити холл» в Подмосковье должны понести суровое наказание, заявил «РИА Новости» заместитель генерального секретаря ООН и глава Контртеррористического управления организации Владимир Воронков.

«Терроризм не имеет оправданий, а совершившие его нелюди должны понести суровое наказание», — сказал Воронков.

Ранее сам генсек ООН Антониу Гутерриш осудил теракт. Он также призвал все страны мира взаимодействовать между собой для борьбы с «Исламским государством» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация), которое взяло на себя ответственность за произошедшее.

NYT и Reuters: ИГИЛ взяла на себя ответственность за теракт в «Крокусе»
Общество
Фото:Дмитрий Голубович / Global Look Press

Вечером в пятницу, 22 марта, в «Крокус Сити Холле» люди в камуфляже открыли стрельбу из автоматического оружия по посетителям концерта группы «Пикник». После стрельбы в здании начался пожар. Число погибших достигло 133, пострадали 140 человек.

Силовики задержали 11 подозреваемых. «Все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание. Кем бы они ни были, кто бы их ни направлял. Повторю: мы установим и покараем каждого, кто стоит за спиной террористов, кто готовил это злодеяние, этот удар по России, по нашему народу», — заявил президент Владимир Путин в своем обращении 23 марта.

Полное видео обращения Путина в связи с терактом в «Крокусе»

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Опубликован список погибших в теракте

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Теги
«Крокус Сити Холл» теракт ООН
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