В Думе снова пообещали ужесточить законы о вейпах

Зал заседаний государственной Думы РФ (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Комитет Госдумы по молодежной политике планирует внести в нижнюю палату законопроект, ужесточающий законодательство о вейпах. Об этом сообщил председатель комитета Артем Метелев на заседании Совета по молодежной политике на площадке кампуса Уральского федерального университета «Новокольцовский» в Екатеринбурге, передает ТАСС.

«С вейпами вечная тема. И мы сейчас будем ужесточать законодательство, вносить [законопроект] через несколько недель новый», — сказал он, не раскрыв деталей.

В январе 2023 года спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам подготовить предложения о возможном запрете вейпов. Идею запрета поддержал Роспотребнадзор. С апреля того же года их запрещено продавать несовершеннолетним (ограничение также касается безникотиновых вейпов). В июне в России также ужесточили законодательство в отношении вейпов.

В декабре 2023 года вице-премьер Дмитрий Григоренко утвердил перечень мер по усилению контроля за производством и оборотом никотиносодержащих жидкостей, в который вошла в том числе возможность полного запрета вейпов. Как отмечал Forbes со ссылкой на документ, запрет будет рассматриваться только после применения всех остальных предусмотренных списком мер, таких как акцизы и маркировка многоразовых вейпов.

Минпроторгу, Минфину и Минздраву поручили тогда проанализировать эффективность мер и отчитаться перед правительством к маю 2024 года.