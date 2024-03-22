В Думе снова пообещали ужесточить законы о вейпах
Комитет Госдумы по молодежной политике планирует внести в нижнюю палату законопроект, ужесточающий законодательство о вейпах. Об этом сообщил председатель комитета Артем Метелев на заседании Совета по молодежной политике на площадке кампуса Уральского федерального университета «Новокольцовский» в Екатеринбурге, передает ТАСС.
«С вейпами вечная тема. И мы сейчас будем ужесточать законодательство, вносить [законопроект] через несколько недель новый», — сказал он, не раскрыв деталей.
В январе 2023 года спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам подготовить предложения о возможном запрете вейпов. Идею запрета поддержал Роспотребнадзор. С апреля того же года их запрещено продавать несовершеннолетним (ограничение также касается безникотиновых вейпов). В июне в России также ужесточили законодательство в отношении вейпов.
В декабре 2023 года вице-премьер Дмитрий Григоренко утвердил перечень мер по усилению контроля за производством и оборотом никотиносодержащих жидкостей, в который вошла в том числе возможность полного запрета вейпов. Как отмечал Forbes со ссылкой на документ, запрет будет рассматриваться только после применения всех остальных предусмотренных списком мер, таких как акцизы и маркировка многоразовых вейпов.
Минпроторгу, Минфину и Минздраву поручили тогда проанализировать эффективность мер и отчитаться перед правительством к маю 2024 года.
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