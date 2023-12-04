Правительство оценит возможность полного запрета вейпов

Правительство может рассмотреть запрет вейпов после применения других мер

Запрет могут рассмотреть после применения других мер, проанализировать их эффективность планируется к маю 2024 года, отмечает Forbes

Фото: Frank May / picture alliance / Global Look Press

Потенциальный запрет вейпов в России вошел в перечень мер по усилению контроля за производством и оборотом никотиносодержащих жидкостей, передает Forbes со ссылкой на документ, подписанный вице-премьером Дмитрием Григоренко. Подлинность подтвердил представитель его аппарата.

Вопрос может быть рассмотрен только после применения всех остальных предусмотренных списком мер. В их числе проработка введения акциза, маркировка многоразовых вейпов (сейчас она существует только одноразовых), а также утверждение требований к ингредиентам жидкостей, пишет издание.

С 2024 года вдвое увеличится акциз на никотиновые жидкости — с 20 до 42 руб. за 1 мл. В Минфине его называли «своего рода запретительным». Ведомство ожидает дополнительные 10 млрд руб. для бюджета и снижение потребления никотиносодержащей продукции.

Ряд министерств, включая Минпроторг, Минфин и Минздрав, должны будут проанализировать эффективность мер и отчитаться перед правительством в мае следующего года. После этого кабмин при необходимости может поставить вопрос о полном запрете вейпов. В таком случае в сентябре будут подготовлены поправки в закон «Об охране здоровья граждан от табачного дыма и последствий потребления табака и никотиносодержащей продукции», отмечает издание.

Полный запрет на продажу вейпов действует в Австралии, Норвегии, Бразилии, Сингапуре и Индии. Такая же мера обсуждается в ряде европейских стран, а также на уровне ЕС.

В России, по оценке Национального научного центра компетенций (ННЦК) на октябрь 2023 года, на рынке электронных систем доставки никотина присутствовали 28 легальных производителей, 691 организация оптовой торговли и свыше 50 тыс. магазинов, при этом доля нелегальной никотиносодержащей жидкости в продаже на конец 2022 года составляла около 93%.

В январе 2023 года спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитета подготовить предложения о возможном запрете вейпов. Идею запрета поддержал Роспотребнадзор. В правительстве обещали рассмотреть инициативу и сформулировать свою позицию по этому вопросу.

Не считает «совсем абсурдной идеей» полный запрет вейпов член правления Профессионального альянса участников рынка электронных никотиновых систем (ПАУРРЭНС) Максим Королев. Он сказал Forbes, что рынок практически полностью нелегальный и, по его мнению, в этом участвуют импортеры, оптовики и розничная торговля, а добиться соблюдения законов очень сложно. Подавляющая часть товаров кустарного производства и может продаваться через интернет, считает Королев.

По его словам, логичным бы был временный мораторий на оборот вейпов, «чтобы стряхнуть сор со стола и начать оттачивать применение нового регулирования с чистого листа» при условии возобновления продаж после обеления рынка.