Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 июня
EUR ЦБ: 86,5 (-0,01) Инвестиции, 31 мая, 16:29 Курс доллара на 1 июня
USD ЦБ: 80,99 (+0,31) Инвестиции, 31 мая, 16:29
Посол счел, что слова США против атак Украины «гроша ломанного не стоят» Политика, 05:42
В России начали действовать ограничения при продаже вейпов и кальянов Общество, 05:00
Только 20% россиян сочли детство современных детей счастливее своего Общество, 05:00
Палата представителей США одобрила повышение потолка госдолга Политика, 04:56
Responsible Statecraft сообщил детали подготовки плана НАТО по России Политика, 04:43
Глава СК предложил запретить публиковать в СМИ данные нападавших на школы Общество, 04:19
Пентагон заключил контракт на закупку ПВО на $118 млн для Украины Политика, 04:15
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
В России утвердили единый день выплат из материнского капитала Общество, 04:00
Дептранс Москвы предупредил о перекрытии улиц в центре со 2 до 5 июня Общество, 03:57
Гладков сообщил о работе ПВО в Белгородском районе Политика, 03:21
Как выглядит возведенный в Колизее лифт. Видео Общество, 03:09
Какие продукты чаще всего продают в России со скидками. Инфографика Бизнес, 03:09
В Киеве прогремели взрывы Политика, 03:02
В Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу Политика, 02:57
Общество ,  
0 

В России начали действовать ограничения при продаже вейпов и кальянов

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Сегодня, 1 июня, вступил в силу закон, который вводит ограничения при продаже вейпов и кальянов, сообщает пресс-служба Государственной думы.

Теперь запрещается розничная торговля устройствами для потребления никотинсодержащей продукции на ярмарках, выставках, дистанционно или с использованием автоматов, говорится в сообщении.

В магазинах больше нельзя открыто выкладывать и демонстрировать кальяны и устройства потребления никотинсодержащей продукции. Показывать их будут только по просьбе покупателя.

Новые ограничения — это часть большого «закона о вейпах», который президент России Владимир Путин подписал 28 апреля, документ опубликован на портале правовой информации.

Документ вносит поправки в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции».

28 апреля уже вступили в силу поправки, в соответствии с которыми лицам, не достигшим 18-летнего возраста, нельзя продавать любые вейпы, в том числе безникотиновые.

Читайте на РБК Pro
«Наслаждайтесь цирком»: каково работать в Tinder — в пяти пунктах
«Спился, слабак»: правда ли, что в СССР не было депрессии
Когда пора обратиться к сексологу и чем он поможет
Цены на жилье в привлекательных районах постоянно растут. Почему это миф

Теги
кальяны табак продажа
Материалы по теме
Вступили в силу поправки о запрете продавать вейпы и кальяны в интернете
Общество
В Египте запретили курить кальян в 1 км от мечетей, школ и заправок
Общество
Дума приняла закон о запрете продавать вейпы и кальяны несовершеннолетним
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter