В России начали действовать ограничения при продаже вейпов и кальянов

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Сегодня, 1 июня, вступил в силу закон, который вводит ограничения при продаже вейпов и кальянов, сообщает пресс-служба Государственной думы.

Теперь запрещается розничная торговля устройствами для потребления никотинсодержащей продукции на ярмарках, выставках, дистанционно или с использованием автоматов, говорится в сообщении.

В магазинах больше нельзя открыто выкладывать и демонстрировать кальяны и устройства потребления никотинсодержащей продукции. Показывать их будут только по просьбе покупателя.

Новые ограничения — это часть большого «закона о вейпах», который президент России Владимир Путин подписал 28 апреля, документ опубликован на портале правовой информации.

Документ вносит поправки в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции».

28 апреля уже вступили в силу поправки, в соответствии с которыми лицам, не достигшим 18-летнего возраста, нельзя продавать любые вейпы, в том числе безникотиновые.