 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Замглавы Минздрава Британии в прямом эфире попросила мужа не вейпить

Замглавы Минздрава Британии в эфире Sky News призвала мужа перестать вейпить
Мария Колфилд
Мария Колфилд (Фото: Thomas Krych / ZUMA Press Wire / ТАСС)

Заместитель министра здравоохранения Великобритании Мария Колфилд в прямом эфире телеканала Sky News обратилась к мужу Стиву Беллу с просьбой перестать курить электронные сигареты, сообщает The Times.

Колфилд рассказала в интервью, что ее супруг бросает курить обычные сигареты и поэтому перешел на вейп. «Он обнаружил, что это заставило его бросить курить, и это также оказало значительное финансовое влияние, потому что сигареты стоят очень дорого, в то время как вейпинг — гораздо более дешевая альтернатива», — пояснила она (цитата по Brighton and Hove News).

При этом Колфилд отметила, что хотела бы, чтобы муж бросил курить электронные сигареты. «Я могу делать определенные вещи в этом мире, но заставить моего мужа прекратить курить не входит в их число», — пожаловалась она.

На это интервьюер ответила ей: «Вы можете посмотреть в эту камеру и сказать ему». После чего Мария Колфилд посмотрела прямо в камеру и сказала: «Хватит курить».

Британский премьер предложил ежегодно повышать возраст продажи сигарет
Общество
Фото:Cate Gillon / Getty Images

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявлял ранее о желании «навсегда искоренить курение». Сейчас британские власти работают над законопроектом, по которому возраст продажи сигарет будут ежегодно увеличивать на год. Кроме того, по данным The Times, законопроект запрещает ароматизаторы для вейпов, а также их рекламу.

Пока что в Великобритании сигареты разрешено продавать гражданам старше 18 лет. Законопроект, который продвигает правительство, запретит продавать сигареты всем, кто родился 1 января 2009 года и позже. Фактически возраст, после которого разрешено курить, будет ежегодно увеличиваться на год. Таким образом, со временем запрет на продажу сигарет будет касаться всего населения страны.

Digital MBA: менеджмент в эпоху «цифры»

Онлайн-курс поможет прокачать лидерские и
цифровые навыки.

Оставить заявку

«Я хочу построить лучшее и более светлое будущее для наших детей... <...> Эти изменения будут означать, что наши дети никогда не смогут купить сигарету», — заявил в октябре Сунак.

The Times объясняет озабоченность британского премьера проблемой курения тем, что Сунак сам не любит курить. Кроме того, по данным издания, главный санитарный врач Великобритании Крис Уитти сказал ему, что поэтапный запрет на табак спасет больше жизней, чем любая другая политическая стратегия.

Как Россия снизила поставки СПГ в недружественные страны. Инфографика

Силовики нашли в доме у жителя Киргизии туннель в Узбекистан. Видео

В ЕС сняли санкции с еще одного россиянина. Подробности

Блинкен заблокировал заявление G7 с осуждением выборов в России

США и Турция договорили о применении вторичных санкций. Что это значит

Кулеба прокомментировал слова Макрона об отправке войск на Украину

Мэр Нижнего Тагила пообещал выявить бюджетников, которые не пришли на выборы

Что грозит актеру Никите Кологривому за дебош в баре. Подробности

«Тинькофф» выпустит акции для сделки с Росбанком. В чем риск для инвестора?

Минфин снова рекордно разместил ОФЗ. Сколько можно заработать на гособлигациях?
Теги
Великобритания вейп прямой эфир Риши Сунак электронные сигареты
Материалы по теме
Мажилис Казахстана принял поправку о запрете вейпов
Общество
Правительство оценит возможность полного запрета вейпов
Бизнес
Курильщиков вейпов в России стало в три раза больше
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 марта
EUR ЦБ: 100,61 (+0,51) Инвестиции, 17:11 Курс доллара на 21 марта
USD ЦБ: 92,69 (+0,46) Инвестиции, 17:11
США решили эвакуировать американцев из Гаити на вертолетах Политика, 21:47
Квартиры с отделкой, которые сдадут уже в этом году РБК и ПИК, 21:45
Раненного при обстреле Белгородской области подростка перевезли в Москву Общество, 21:35
Избирком проверит видео с женщиной на коленях у избирательной урны Политика, 21:34
Times узнала о тревоге Запада из-за гиперзвуковых ракет КНР, а не России Политика, 21:32
Глава МОК назвал условие примирения с Россией Спорт, 21:21
Глава МОК не смог назвать возможные санкции за участие в Играх дружбы Спорт, 21:21
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
В Кисловодске завели дело после того, как инвалида приковали к дереву Общество, 21:15
Криптовалюту Ethereum хотят признать ценной бумагой в США. Что это значит Крипто, 21:07
ФРС оставила без изменений ставку на уровне 5,25–5,5% годовых Инвестиции, 21:02
Володин объявил о возрождении артиллерийского училища в Саратове Политика, 20:50
На выборах президента Индонезии победил автор мирного плана по Украине Политика, 20:45
Вратарь «Баварии» Нойер получил травму в сборной Германии Спорт, 20:38
Мэр Белгорода сообщил о повреждении более 900 квартир и частных домов Политика, 20:37