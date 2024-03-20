Замглавы Минздрава Британии в прямом эфире попросила мужа не вейпить

Мария Колфилд (Фото: Thomas Krych / ZUMA Press Wire / ТАСС)

Заместитель министра здравоохранения Великобритании Мария Колфилд в прямом эфире телеканала Sky News обратилась к мужу Стиву Беллу с просьбой перестать курить электронные сигареты, сообщает The Times.

Колфилд рассказала в интервью, что ее супруг бросает курить обычные сигареты и поэтому перешел на вейп. «Он обнаружил, что это заставило его бросить курить, и это также оказало значительное финансовое влияние, потому что сигареты стоят очень дорого, в то время как вейпинг — гораздо более дешевая альтернатива», — пояснила она (цитата по Brighton and Hove News).

При этом Колфилд отметила, что хотела бы, чтобы муж бросил курить электронные сигареты. «Я могу делать определенные вещи в этом мире, но заставить моего мужа прекратить курить не входит в их число», — пожаловалась она.

На это интервьюер ответила ей: «Вы можете посмотреть в эту камеру и сказать ему». После чего Мария Колфилд посмотрела прямо в камеру и сказала: «Хватит курить».

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявлял ранее о желании «навсегда искоренить курение». Сейчас британские власти работают над законопроектом, по которому возраст продажи сигарет будут ежегодно увеличивать на год. Кроме того, по данным The Times, законопроект запрещает ароматизаторы для вейпов, а также их рекламу.

Пока что в Великобритании сигареты разрешено продавать гражданам старше 18 лет. Законопроект, который продвигает правительство, запретит продавать сигареты всем, кто родился 1 января 2009 года и позже. Фактически возраст, после которого разрешено курить, будет ежегодно увеличиваться на год. Таким образом, со временем запрет на продажу сигарет будет касаться всего населения страны.

Digital MBA: менеджмент в эпоху «цифры» Онлайн-курс поможет прокачать лидерские и

цифровые навыки. Оставить заявку

«Я хочу построить лучшее и более светлое будущее для наших детей... <...> Эти изменения будут означать, что наши дети никогда не смогут купить сигарету», — заявил в октябре Сунак.

The Times объясняет озабоченность британского премьера проблемой курения тем, что Сунак сам не любит курить. Кроме того, по данным издания, главный санитарный врач Великобритании Крис Уитти сказал ему, что поэтапный запрет на табак спасет больше жизней, чем любая другая политическая стратегия.