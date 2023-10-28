Финский забор на границе с Россией решили улучшить после критики
Забор на границе между Финляндией и Россией улучшат после критики, сообщает MTV Uutiset со ссылкой на руководителя проекта Исмо Курки.
Сооружение представляет собой железное решетчатое полотно, закрытое сверху колючей проволокой. Первые 3 км восточного пограничного заграждения между двумя странами представили 26 октября. Проект строительства оставшихся 200 км забора предстоит улучшить, отметил Курки.
«В будущем сеть заборов будет сделана немного плотнее», — сказал он. Руководитель строительства забора уточнил, что предстоит добавить крепления для сетей к столбам, опоры для камер и ямы для кабелей.
Высота заграждения составила 3 м, на ней установили цилиндрический барьер с колючей проволокой. Столбы для камер установили примерно через каждые 50 м. Как сообщает MTV, если кто-то попытается пересечь границу, сработает сигнализация.
В ноябре 2022 года правительство Финляндии предложило выделить €139 млн ($143,4 млн) на строительство ограждения вдоль части границы с Россией. В планы правительства входит оградить около 10-20% границы (ее общая протяженность — 1,3 тыс. км), то есть около 130-260 км.
28 февраля 2023 года в Финляндии начали строительство забора на границе с Россией. По данным Yle, стоимость «тестового ограждения» составила €6 млн.
14 сентября Финляндия завершила строительство пробного участка забора в районе населенного пункта Иматра и ввела его в эксплуатацию. Тогда Курки сказал, что задача проекта — «собрать впечатления тех, кто будет пересекать границу, о том, как заграждение действует».
К российской границе прилегают финские области Южная и Северная Карелия, а также Кюменлааксо, Кайнуу, Северная Похьянмаа, Южная Финляндия и Лапландия. С российской стороны с Финляндией граничат три региона — Мурманская и Ленинградская области, а также Республика Карелия.
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