Вице-спикер Думы пообещал уничтожить всех французских солдат на Украине
Российские военные будут убивать всех французских военнослужащих, которых Франция может отправить на Украину. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой в интервью телеканалу BFMTV.
«Мы убьем всех французских солдат, которые прибудут на украинскую землю», — сказал Толстой. «Вы, французы, желающие прийти с солдатами в Одессу, провоцируете третью мировую войну», — добавил он.
По словам вице-спикера Госдумы, в боевых действиях на стороне Украины участвуют 13 тыс. иностранных наемников, в том числе 367 французов, 147 «уже убиты». «Мы всех перебьем, не волнуйтесь», — подчеркнул он.
В феврале 2024 года президент Франции Эмманюэль Макрон на саммите лидеров стран Евросоюза не исключил отправку воинского контингента на Украину, что вызвало широкую дискуссию в западных странах. В частности, после этого власти США, Германии и Великобритании заявили об отсутствии подобных планов. В марте Макрон допустил проведение наземной операции против российских войск в случае необходимости.
При обсуждении темы на саммите европейских лидеров произошла путаница «из-за терминов, используемых в английском языке», заявила эстонский премьер Кая Каллас. По ее словам, «никто не говорил» об отправке войск на Украину, в том числе президент Франции. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба добавил, что Украина никогда не просила о направлении военных для участия в боевых действиях.
Кремль усомнился в двусмысленном переводе слов Макрона. Российские власти неоднократно предупреждали, что появление военных из стран НАТО на Украине станет основанием для прямого столкновения России с альянсом.
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