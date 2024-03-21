Польша подняла в воздух самолеты из-за дальней авиации России
Польша и ее союзники подняли в воздух самолеты из-за наблюдаемой ими активности дальней авиации России. Об этом сообщило оперативное командование Вооруженных сил Польши в соцсети Х.
«Оперативное командование Вооруженных сил наблюдает сегодня ночью за интенсивной деятельностью дальней авиации Российской Федерации <...>. Предупреждаем, что активирована авиация Польши и союзников, что может привести к повышению уровня шума, особенно в юго-восточной части страны», — говорится в сообщении.
Позже командование сообщило, что «в связи со снижением уровня угрозы» самолеты «вернулись к штатной оперативной деятельности». Там подчеркнули, что польская армия «всегда готова обеспечить безопасность польского воздушного пространства».
В декабре 2023 года Польша сообщила о прилете неопознанного объекта со стороны Украины. На этом фоне президент страны Анджей Дуда созвал экстренное совещание с военным руководством.
Позднее в польском Генштабе заявили, что в воздушное пространство Польши вошла российская ракета. «У нас есть национальные и союзные радиолокационные подтверждения этого», — сказал начальник Генштаба Польши. Польша отказалась предоставить доказательства, что залетевшая со стороны Украины ракета принадлежит именно России, заявил на следующий день временный поверенный в делах России в Варшаве Андрей Ордаш.
С начала 2024 года польское оперативное командование Вооруженных сил неоднократно поднимало в воздух авиацию из-за российских самолетов. В частности, это произошло 7 и 15 февраля.
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