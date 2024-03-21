В Киеве прогремели взрывы

В Киеве и области слышны взрывы, работает система ПВО

В Киевской области Украины объявили воздушную тревогу, работает система ПВО, в Киеве слышны взрывы, сообщила местная военная администрация.

В украинской столице трижды прозвучали серии взрывов, передают корреспонденты «Суспільне».

В Подольском районе Киева зафиксировано падение обломков на территорию двух предприятий, сообщил киевский мэр Виталий Кличко. Он попросил киевлян оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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