В Киеве прогремели взрывы
В Киевской области Украины объявили воздушную тревогу, работает система ПВО, в Киеве слышны взрывы, сообщила местная военная администрация.
В украинской столице трижды прозвучали серии взрывов, передают корреспонденты «Суспільне».
В Подольском районе Киева зафиксировано падение обломков на территорию двух предприятий, сообщил киевский мэр Виталий Кличко. Он попросил киевлян оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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