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Военная операция на Украине ,  
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Польша подняла в воздух истребители из-за дальней авиации России

Польша подняла в воздух истребители из-за «активности дальней авиации России»
Сюжет
Военная операция на Украине
Утром украинские власти сообщали о взрывах в в Киеве, Харькове, Николаеве и других областях страны. Минобороны России их не комментировало. Ведомство заявляло, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам
Фото: Omar Marques / Getty Images
Фото: Omar Marques / Getty Images

Российская дальняя авиация проявляет повышенную активность в связи с военными действиями на Украине, Польша запустила «все необходимые процедуры для обеспечения безопасности» своего воздушного пространства. Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши в соцсети X (бывший Twitter).

«Предупреждаем, что была задействована польская и союзная авиация, что может быть связано с повышенным уровнем шума, особенно в юго-восточной части страны», — сообщило командование.

Ранее этим утром воздушную тревогу объявляли по всей Украине. Местные власти сообщали о взрывах в Киеве, Харькове, Николаеве, Львовской, Черкасской, Хмельницкой и Днепропетровской областях. Минобороны России взрывы пока не комментировало.

Военное ведомство подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Днепровский район Киева частично остался без света после взрывов
Политика
Фото:Jeff J Mitchell / Getty Images

Последний раз Польша поднимала в воздух истребители «из-за активности дальней авиации России» 23 января, до этого — 13, 2 и 1 января. В конце декабря, после взрывов в Киеве, Одессе, Харькове, Черкассах, Львове и Днепре в польских вооруженных силах сообщили о нарушении воздушного пространства Польши неопознанным объектом. Генштаб Польши предположил, что речь идет о российской ракете, однако военные не смогли обнаружить ее следы после изучения местности.

Позже министр иностранных дел Польши Владислав Теофил вручил временному поверенному в делах России Андрею Ордашу ноту, в которой потребовал объяснений из-за нарушения российской крылатой ракетой воздушного пространства страны.

«Никаких доказательств [о принадлежности ракеты России] нам представлено не было. На мою просьбу подтвердить документально то, что содержится в ноте, я получил отказ», — комментировал инцидент Андрей Ордаш.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Польша дальняя авиация истребители Военная операция на Украине Украина
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