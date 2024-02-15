Польша подняла военные самолеты из-за «активности дальней авиации» России

Самолеты подняли в связи с активностью дальней авиации России. Утром 15 февраля по всей территории соседней с Польшей Украины была объявлена воздушная тревога

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Вооруженные силы Польши подняли в воздух самолеты в связи с активностью дальней авиации России из-за действий на Украине, сообщило оперативное командование ВС страны в X.

«Наблюдается активная деятельность дальней авиации Российской Федерации. <...> Все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши запущены», — говорится в сообщении ведомства.

Самолеты также подняли союзники Польши, что, как предупредило командование, может привести к «повышению уровня шума, особенно в юго-восточной части страны».

Утром 15 февраля в ряде городов Украины, в том числе в Киеве, Днепре, Запорожье и Львове, прозвучали взрывы. На всей территории страны объявили воздушную тревогу. Мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей укрыться в бомбоубежищах и не покидать их до соответствующего уведомления.

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

8 февраля Польша запустила «все необходимые процедуры для обеспечения безопасности» из-за действий российской авиации на Украине. В январе польская авиация также реагировала на российские самолеты.