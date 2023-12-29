В Польше заявили о нарушении воздушного пространства российской ракетой

Ранее оперативное командование армии Польши заявило о «неопознанном» объекте в воздушном пространстве страны. Генштаб заявил, что располагает подтверждениями, что это была российская ракета

Веслав Кукула (Фото: Damian Burzykowski / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Российская ракета вошла в воздушное пространство Польши, а затем покинула его, сообщил начальник польского генштаба генерал Веслав Кукула, передает Rzeczpospolita.

«Все указывает на то, что российская ракета вошла в воздушное пространство Польши. <...> У нас есть национальные и союзные радиолокационные подтверждения этого», — сказал он. По его словам, движение ракеты отслеживали с помощью радаров.

Для проверки информации «на земле» были направлены специалисты. В оперативном командовании изданию сообщили, что службы проводят поиски юго-восточнее города Замость — он находится примерно в 50 км от границы с Украиной - Волынской и Львовской областями.

РБК направил запрос в Минобороны России.

Ранее оперативное командование вооруженных сил республики сообщило, что в ее воздушное пространство вошел «неопознанный воздушный объект», его отслеживали радары системы ПВО. Как писала газета Wyborcza, группу из 20 военнослужащих направили под город Томашув-Любельский (находится примерно в 30 км к югу от Замостя, примерно столько же от него до украинской границы) для поисков обломков объекта.

На Украине прошедшей ночью и утром во многих регионах произошли взрывы. В частности, во Львове был поврежден объект критической инфраструктуры и другие здания, сообщал мэр города Андрей Садовый. По данным главы Львовской областной военной администрации Максима Козицкого, пострадали 30 человек, погиб украинский баскетболист Виктор Кобзистый.

Откройте новые возможности в 2024 году С подпиской на «Весь РБК Pro» со скидкой до 45% Купить со скидкой

Чуть более года назад, в ноябре 2022-го, две ракеты упали в польском селе Пшеводув, расположенном в 8 км от границы с Украиной. В тот же день территория последней подверглась массированной атаке. В пожарной службе Польши заявили, что в Пшеводуве произошли взрывы на зерносушилке, в результате чего погибли два человека.

Российское Минобороны опровергало данные о том, что ракеты были российскими. МИД страны назвал вакханалией «бездоказательные обвинения» в адрес Москвы касательно инцидента. В сентябре этого года на тот момент генеральный прокурор Польши, министр юстиции Збигнев Зебро сообщил результаты расследования, согласно которым ракета была украинской.