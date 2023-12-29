 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Приморье
Кавказ
Мурманск
Карелия
Военная операция на Украине ,  
0 

В Польше заявили о нарушении воздушного пространства российской ракетой

В генштабе Польши заявили о нарушении воздушного пространства российской ракетой
Сюжет
Военная операция на Украине
Ранее оперативное командование армии Польши заявило о «неопознанном» объекте в воздушном пространстве страны. Генштаб заявил, что располагает подтверждениями, что это была российская ракета
Веслав Кукула
Веслав Кукула (Фото: Damian Burzykowski / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Российская ракета вошла в воздушное пространство Польши, а затем покинула его, сообщил начальник польского генштаба генерал Веслав Кукула, передает Rzeczpospolita.

«Все указывает на то, что российская ракета вошла в воздушное пространство Польши. <...> У нас есть национальные и союзные радиолокационные подтверждения этого», — сказал он. По его словам, движение ракеты отслеживали с помощью радаров.

Для проверки информации «на земле» были направлены специалисты. В оперативном командовании изданию сообщили, что службы проводят поиски юго-восточнее города Замость — он находится примерно в 50 км от границы с Украиной - Волынской и Львовской областями.

РБК направил запрос в Минобороны России.

Ранее оперативное командование вооруженных сил республики сообщило, что в ее воздушное пространство вошел «неопознанный воздушный объект», его отслеживали радары системы ПВО. Как писала газета Wyborcza, группу из 20 военнослужащих направили под город Томашув-Любельский (находится примерно в 30 км к югу от Замостя, примерно столько же от него до украинской границы) для поисков обломков объекта.

На Украине прошедшей ночью и утром во многих регионах произошли взрывы. В частности, во Львове был поврежден объект критической инфраструктуры и другие здания, сообщал мэр города Андрей Садовый. По данным главы Львовской областной военной администрации Максима Козицкого, пострадали 30 человек, погиб украинский баскетболист Виктор Кобзистый.

Власти Польши подтвердили, что упавшая в Пшеводуве ракета была украинской
Политика
Польские полицейские на месте падения ракеты, ноябрь 2022 года

Откройте новые возможности в 2024 году

С подпиской на «Весь РБК Pro» со скидкой до 45%

Купить со скидкой

Чуть более года назад, в ноябре 2022-го, две ракеты упали в польском селе Пшеводув, расположенном в 8 км от границы с Украиной. В тот же день территория последней подверглась массированной атаке. В пожарной службе Польши заявили, что в Пшеводуве произошли взрывы на зерносушилке, в результате чего погибли два человека.

Российское Минобороны опровергало данные о том, что ракеты были российскими. МИД страны назвал вакханалией «бездоказательные обвинения» в адрес Москвы касательно инцидента. В сентябре этого года на тот момент генеральный прокурор Польши, министр юстиции Збигнев Зебро сообщил результаты расследования, согласно которым ракета была украинской.

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Польша нарушение воздушного пространства российская ракета Военная операция на Украине
Материалы по теме
Польша сообщила о прилете неопознанного объекта со стороны Украины
Политика
На Украине сообщили о новых взрывах в Сумах и под Черкассами
Политика
В Киеве, Львове, Одессе и Харькове прогремели взрывы
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 30 декабря
EUR ЦБ: 99,19 (-1,36) Инвестиции, 17:23 Курс доллара на 30 декабря
USD ЦБ: 89,69 (-0,62) Инвестиции, 17:23
В Польше заявили о нарушении воздушного пространства российской ракетой Политика, 17:50
В Брянской области система ПВО сбила беспилотник Политика, 17:43
В каких инновациях нуждается рынок демонтажа Отрасли, 17:37
Адвокаты осужденного на 12 лет экс-министра Абызова обжаловали приговор Политика, 17:30
Фонд Тихоновой и Поповой инвестировал в производство электротехники Бизнес, 17:26
Годовой максимум Ethereum и выплаты Mt. Gox. Главные события недели Крипто, 17:17
Глава Минздрава Башкирии пострадал в ДТП с двумя погибшими Общество, 17:11
Подарите себе «Весь РБК Pro»
Сейчас со скидкой до 45%
Купить со скидкой
МВД предупредило о росте числа случаев мошенничества с «горящими» турами Технологии и медиа, 17:08
Девелоперские активы KR Properties Клячина передадут государству Бизнес, 17:05
Власти Подмосковья отказались от новогодних салютов Общество, 17:00
Что умеют современные телевизоры и зачем они нужны РБК и Haier, 16:56
Евгения Медведева рассказала, как врач «потушила сигарету об ее спину» Спорт, 16:47
Названы улицы Москвы — лидеры по предложению сверхдорогих съемных квартир Недвижимость, 16:45
В CoinGecko назвали самые доходные в 2023 году криптовалюты из топ-100 Крипто, 16:43