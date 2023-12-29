Польша сообщила о прилете неопознанного объекта со стороны Украины

ВС Польши: неопознанный объект прилетел со стороны Украины и исчез с радаров

Фото: Omar Marques / Getty Images

Неопознанный объект нарушил воздушное пространство Польши, прилетев со стороны Украины. Об этом сообщило оперативное командование вооруженных сил республики в соцсети X (ранее — Twitter).

«Неопознанный воздушный объект вошел в воздушное пространство Польши со стороны границы с Украиной и с момента пересечения границы до исчезновения сигнала наблюдался радарами системы ПВО страны», — уточнили в ведомстве.

В связи с инцидентом оперативное командование вооруженные силы Польши мобилизовали имеющиеся в их распоряжении силы и средства.

Утром 29 декабря во всех регионах Украины объявлялась воздушная тревога, в ряде регионов, в том числе и на западе страны, звучали взрывы.

В ноябре 2022 года две ракеты упали в польском селе Пшеводув, расположенном в 8 км от границы с Украиной. Одна из них взорвалась, в результате чего погибли два человека. Президент Польши Анджей Дуда предположил, что ракета была запущена украинской системой ПВО, а инцидент является случайностью.

Россия отрицала свою причастность к произошедшему. Российское Минобороны заявляло, что удары по территории близ польско-украинской границы не наносились, а на опубликованных фотографиях обломков видны элементы зенитной управляемой ракеты ПВО С-300 ВСУ.

Откройте новые возможности в 2024 году С подпиской на «Весь РБК Pro» со скидкой до 45% Купить со скидкой

Киев ставил под сомнение версию о том, что в Польше упала украинская ракета. Однако в сентябре 2023 года Генеральный прокурор Польши, министр юстиции Збигнев Зебро подтвердил украинскую принадлежность ракеты.

Материал дополняется.