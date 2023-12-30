Польша отказалась доказывать принадлежность России прилетевшей ракеты

Польша отказалась предоставить доказательства, что залетевшая со стороны Украины ракета принадлежит именно России, заявил «РИА Новости» временный поверенный в делах России в Варшаве Андрей Ордаш.

«Никаких доказательств нам представлено не было. На мою просьбу подтвердить документально то, что содержится в ноте [протеста от МИДа Польши], я получил отказ», — сказал Ордаш, назвав обвинения в сторону России голословными.

Он отметил, что пока доказательства не будут предоставлены, Россия не будет давать никаких пояснений.

Ночью и утром 29 декабря во всех областях Украины объявляли воздушную тревогу, в ряде регионов звучали взрывы. Минобороны России потом отчиталось о 50 групповых и одном массированном ударе по Украине, нанесенных за неделю с 23 по 29 декабря.

В тот же день оперативное командование вооруженных сил Польши заявило, что неопознанный объект вошел в воздушное пространство республики со стороны границы с Украиной. После этого президент Польши Анджей Дуда созвал экстренное совещание с военным руководством страны.

Позже министр иностранных дел Польши Владислав Теофил вручил временному поверенному в делах России Андрею Ордашу ноту, в которой потребовал объяснений из-за нарушения российской крылатой ракетой воздушного пространства страны.