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Военная операция на Украине ,  
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Польша отказалась доказывать принадлежность России прилетевшей ракеты

Ордаш: Польша не стала доказывать принадлежность России прилетевшей ракеты
Сюжет
Военная операция на Украине

Польша отказалась предоставить доказательства, что залетевшая со стороны Украины ракета принадлежит именно России, заявил «РИА Новости» временный поверенный в делах России в Варшаве Андрей Ордаш.

«Никаких доказательств нам представлено не было. На мою просьбу подтвердить документально то, что содержится в ноте [протеста от МИДа Польши], я получил отказ», — сказал Ордаш, назвав обвинения в сторону России голословными.

Он отметил, что пока доказательства не будут предоставлены, Россия не будет давать никаких пояснений.

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Ночью и утром 29 декабря во всех областях Украины объявляли воздушную тревогу, в ряде регионов звучали взрывы. Минобороны России потом отчиталось о 50 групповых и одном массированном ударе по Украине, нанесенных за неделю с 23 по 29 декабря.

В тот же день оперативное командование вооруженных сил Польши заявило, что неопознанный объект вошел в воздушное пространство республики со стороны границы с Украиной. После этого президент Польши Анджей Дуда созвал экстренное совещание с военным руководством страны.

Позже министр иностранных дел Польши Владислав Теофил вручил временному поверенному в делах России Андрею Ордашу ноту, в которой потребовал объяснений из-за нарушения российской крылатой ракетой воздушного пространства страны.

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Теги
Польша ракета Украина нота протеста
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