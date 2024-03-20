Медведев увидел пользу в возможной отправке французских войск на Украину
Уничтожение французских военных на Украине, если те будут туда отправлены, станет сверхважной задачей для российской армии, считает зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
«[Пару полков] военнослужащих спрятать весьма проблематично, а стало быть, вопрос их планомерного уничтожения будет не самой сложной, но сверхважной задачей», — написал он в телеграм-канале.
По словам Медведева, «зато какая была бы польза»: «при таком количестве гробов», отправленных во Францию, будет тяжело скрыть гибель военнослужащих. Для французского руководства «это будет равносильно гильотине», добавил он.
В феврале французский президент Эмманюэль Макрон не исключил отправку воинского контингента на Украину, а в марте допустил проведение наземной операции против российских войск в случае необходимости. После этого ряд стран — союзников Франции заявили об отсутствии планов отправлять свои войска на Украину.
Появление военных из стран НАТО на Украине станет основанием для прямого столкновения России с альянсом, заявляли в Кремле.
Заявления о подготовке французских военных к отправке на Украину не соответствуют действительности, говорили позднее в Минобороны Франции. При обсуждении темы на саммите европейских лидеров произошла путаница «из-за терминов, используемых в английском языке», говорила премьер-министр Эстонии Кая Каллас. «Никто там на встрече не говорил об отправке сухопутных войск на Украину. И президент Макрон в том числе», — заявила она.
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