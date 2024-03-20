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Военная операция на Украине ,  
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Медведев увидел пользу в возможной отправке французских войск на Украину

Медведев: уничтожение французских военных на Украине будет сверхважной задачей
Сюжет
Военная операция на Украине
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press)

Уничтожение французских военных на Украине, если те будут туда отправлены, станет сверхважной задачей для российской армии, считает зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«[Пару полков] военнослужащих спрятать весьма проблематично, а стало быть, вопрос их планомерного уничтожения будет не самой сложной, но сверхважной задачей», — написал он в телеграм-канале.

По словам Медведева, «зато какая была бы польза»: «при таком количестве гробов», отправленных во Францию, будет тяжело скрыть гибель военнослужащих. Для французского руководства «это будет равносильно гильотине», добавил он.

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В феврале французский президент Эмманюэль Макрон не исключил отправку воинского контингента на Украину, а в марте допустил проведение наземной операции против российских войск в случае необходимости. После этого ряд стран — союзников Франции заявили об отсутствии планов отправлять свои войска на Украину.

Появление военных из стран НАТО на Украине станет основанием для прямого столкновения России с альянсом, заявляли в Кремле.

Заявления о подготовке французских военных к отправке на Украину не соответствуют действительности, говорили позднее в Минобороны Франции. При обсуждении темы на саммите европейских лидеров произошла путаница «из-за терминов, используемых в английском языке», говорила премьер-министр Эстонии Кая Каллас. «Никто там на встрече не говорил об отправке сухопутных войск на Украину. И президент Макрон в том числе», — заявила она.

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Дмитрий Медведев фото

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России
14 сентября 1965 года
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