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Военная операция на Украине ,  
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Глава Минобороны Франции исключил отправку войск на Украину

Лекорню: об отправке военных на Украину для участия в боях «речи не идет»
Сюжет
Военная операция на Украине
Об отправке войск западных стран на Украину для участия в боях «речи не идет», сообщил министр обороны Франции. Однако он не исключил другие модели военного присутствия, включая разминирование и обучение украинских солдат
Себастьян Лекорню
Себастьян Лекорню (Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters)

Обсуждение возможности отправки наземных войск стран Запада на Украину не означает отправку солдат для участия в конфликте, заявил министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню в эфире телеканала BFMTV.

По словам Лекорню, французские компании создадут партнерства, три из которых будут поставлять «беспилотники, наземную технику», все «совместно с украинскими компаниями».

«Мы будем создавать запчасти, может быть, даже боеприпасы», — добавил министр (цитата по Lefigaro). Он сослался на базирующуюся в Тулузе компанию SME Delair, которая с 2016 года поставляет украинской армии разведывательные беспилотники. По подсчетам министра, для французской и украинской армий заказано 200 ракет Aster, французских зенитных и противоракетных комплексов.

«Разные гипотезы обсуждались. Но речь не идет о войсках, участвующих в боевых действиях», — отметил он. Министр напомнил, что президент Франции Эмманюэль Макрон ранее исключил возможность участия Франции в военных действиях.

Он отметил, что на встрече в Париже 26 февраля западные страны пришли к консенсусу по восьми вопросам относительно помощи Украине. «Какие-то гражданские, какие-то военные: мы хотим производить оружие на украинской земле и поддерживать его, это оружие. Мы предлагали построить французские или европейские заводы на украинской земле, и это было предметом европейского консенсуса», — заявил он.

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Министр подчеркнул, что существуют и другие модели военного присутствия, которые можно рассмотреть, включая разминирование и обучение украинских солдат на территории Украины.

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26 февраля президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам саммита в Париже не исключил отправку войск на Украину в будущем: «Сегодня нет консенсуса относительно отправки наземных войск официальным, предполагаемым и одобренным образом. Но в будущем ничего исключать нельзя». 7 марта он сообщил, что в вопросе поддержки Украины для Франции нет никаких ограничений.

После заявления Макрона ряд западных государств заявляли об отказе посылать военные контингенты на Украину. «На украинской территории не будет сухопутных войск и солдат из европейских государств или стран НАТО», — заверил 27 февраля канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на заявление Макрона сообщил, что конфликт России с НАТО неизбежен, если военные стран альянса появятся на территории Украины.

Россия осуждает любую военную помощь Украине, и полагает, что она лишь затягивает конфликт, но не может изменить его исход.

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Теги
Георгий Смирнов
Франция войска Украина
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