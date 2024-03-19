Смывшую котенка в унитаз женщину оштрафовали на ₽7 тыс.
Мировой судья участка № 6 Курчатовского района Челябинска назначил местной жительнице, которая смыла котенка в унитаз, наказание в виде штрафа на 7 тыс. руб. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.
Приговор женщине вынесли по ч. 1 ст. 245 УК (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли, страданий, повлекшее его гибель).
Суд постановил, что ночью, в июне 2023 года, 46-летняя женщина бросила новорожденного котенка в унитаз. Затем она смыла его в канализацию. В результате животное погибло.
Сосед женщины по коммунальной квартире услышал громкое мяуканье в канализационной трубе и вызвал полицию.
В январе проводница поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург выкинула из него кота по имени Твикс во время остановки в Кирове. Через несколько дней животное нашли мертвым в снегу недалеко от железной дороги.
По словам проводницы, она думала, что кот зашел в вагон на одной из станций и его будут искать хозяева. Оказалось, что он убежал из переноски одного из пассажиров вагона.
Хозяева кота обратились в полицию, но МВД отказалось возбуждать дело. Тогда проверку по факту жестокого обращения с животными начал Следственный комитет. Адвокат владельца кота Сергей Егоров утверждал, что после случившегося дело было заведено. Саму проводницу отстранили от работы.
РЖД решила изменить регламент перевозки животных в поездах после произошедшего. В компании рассказали, что информация о каждом питомце будет доступна в мобильных устройствах проводников. Выбрасывать животных из поезда им запретили: в случае отсутствия хозяина безнадзорных животных те обязаны передавать ответственным на вокзалах. Оттуда животных передадут зоозащитникам.
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