Бастрыкин поручил провести проверку после гибели кота Твикса

Проводница поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург высадила кота Твикса 11 января, в полиции отказались возбуждать уголовное дело. Через несколько дней волонтеры нашли питомца мертвым у железной дороги

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Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по факту жестокого обращения с животными в связи с гибелью кота Твикса, которого проводница выбросила из поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург во время остановки в Кирове 11 января.

В пресс-службе СК отметили, что кот находился в поезде легально — на него была оформлена багажная квитанция, а хозяева после произошедшего обратились в правоохранительные органы, но в возбуждении уголовного дела им было отказано.

Кировский линейный отдел на транспорте после высадки кота из поезда не стал возбуждать уголовное дело о самоуправстве (ст. 330 УК). Там пояснили, что кот выбрался из перевозки и на него обратили внимание пассажиры. Проводница, опросив людей, не нашла хозяев и сочла, что Твикс — бездомный, после чего выкинула его на улицу на станции в Кирове.

Поисками кота занимались волонтеры, через несколько дней он был найден мертвым у железной дороги. В РЖД извинились перед хозяевами Твикса и пообещали поменять правила перевозки животных в поездах дальнего следования — в аналогичных случаях питомцев предлагается не просто высаживать из поезда, а передавать сотрудникам на станции, которые, в свою очередь, вызовут зоозащитников.

На портале Change.org появилась петиция с требованием уволить проводницу, которая выкинула Твикса из поезда. По состоянию на вечер 22 января ее подписали свыше 360 тыс. человек.