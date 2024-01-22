 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Бастрыкин поручил провести проверку после гибели кота Твикса

Глава СК Бастрыкин поручил провести проверку после гибели кота Твикса
Проводница поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург высадила кота Твикса 11 января, в полиции отказались возбуждать уголовное дело. Через несколько дней волонтеры нашли питомца мертвым у железной дороги

Бастрыкин поручил провести проверку после гибели кота Твикса
Video

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по факту жестокого обращения с животными в связи с гибелью кота Твикса, которого проводница выбросила из поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург во время остановки в Кирове 11 января.

В пресс-службе СК отметили, что кот находился в поезде легально — на него была оформлена багажная квитанция, а хозяева после произошедшего обратились в правоохранительные органы, но в возбуждении уголовного дела им было отказано.

Кировский линейный отдел на транспорте после высадки кота из поезда не стал возбуждать уголовное дело о самоуправстве (ст. 330 УК). Там пояснили, что кот выбрался из перевозки и на него обратили внимание пассажиры. Проводница, опросив людей, не нашла хозяев и сочла, что Твикс — бездомный, после чего выкинула его на улицу на станции в Кирове.

Поисками кота занимались волонтеры, через несколько дней он был найден мертвым у железной дороги. В РЖД извинились перед хозяевами Твикса и пообещали поменять правила перевозки животных в поездах дальнего следования — в аналогичных случаях питомцев предлагается не просто высаживать из поезда, а передавать сотрудникам на станции, которые, в свою очередь, вызовут зоозащитников.

На портале Change.org появилась петиция с требованием уволить проводницу, которая выкинула Твикса из поезда. По состоянию на вечер 22 января ее подписали свыше 360 тыс. человек.

 Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Медиа

Мнения ведущих экспертов и актуальные тренды в отраслях экономики

СберПро Медиа Цифровое развитие

Цифровая трансформация:  от осознания  до внедрения

СберПро Медиа Финансы

Разные грани золота для бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Новые рынки, рост  e-commerce  и цифровая трансформация: тренды бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Навигатор лидера:  как расти в карьере, учиться актуальному
и не выгорать

СберПро Медиа Интересное

Основные меры поддержки бизнеса на 2023—2024 годы

СберПро Медиа Интересное

Популярные технологии 2023 года  в практике российского бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Дайджест глобальных трендов: интернет вещей, рециклинг и «мягкие роботы»

СберПро Медиа Интересное

UI/UX/CX — «фронты» в битве платформ

СберПро Медиа Подкаст

Как изменились финансовые рынки: тренды и перспективы

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Александр Бастрыкин СКР проверка кот поезд
Материалы по теме
В РПЦ назвали «перебором» призывы уволить проводницу из-за гибели кота
Общество
В Белгороде завели уголовное дело против подростков, избивавших прохожих
Общество
Полиция отказалась наказывать проводника, которая выбросила кота на мороз
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 23 января
EUR ЦБ: 95,89 (-0,5) Инвестиции, 16:51 Курс доллара на 23 января
USD ЦБ: 87,97 (-0,62) Инвестиции, 16:51
Бивол заявил, что ожидает скорого объявления его боя против Бетербиева Спорт, 19:16
Бишкек потребовал проверить рейд, где мигрантов заставили ходить гуськом Общество, 19:00
Собаку нашли в отходах на мусороперерабатывающем заводе в Петербурге Общество, 18:54
Бастрыкин поручил провести проверку после гибели кота Твикса Общество, 18:52
Как в Севастополе жители запасаются водой из-за отключений. Видео Общество, 18:41
Военная операция на Украине. Карта на 22 января Политика, 18:36
МИД Казахстана пригласил «соседей и друзей» после слов Канделаки о языке Политика, 18:35
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Фермеры высыпали мусор на автодороги во Франции. Видео Политика, 18:29
Ученые увидели в «зомби-вирусах» из Сибири угрозу человечеству. Что это Life, 18:28
Роман Костомаров спародировал вход в воду синхронисток Спорт, 18:23
Венгрия отказалась финансировать военную помощь Украине Политика, 18:18
Умная планировка: что это такое и почему актуально для любой квартиры РБК и ПИК, 18:11
Молдавия закроет больше половины центров для украинских беженцев Общество, 18:10
Атаки беспилотников и обстрелы территории России. Карта Политика, 18:09