Россияне назвали сумму, которую готовы заплатить за щенка и котенка
Большинство россиян не готовы тратить крупные суммы денег на покупку котят или щенков. Это следует из опроса, организованного опрос дочерней компании Сбербанка «Сбербанк Страхование».
В среднем по стране за котенка россияне готовы заплатить 543 руб., за щенка — 1700 руб.
Больше всего готовы платить за домашних питомцев жители Санкт-Петербурга (1351 руб. за котенка и 4,5 тыс. руб. за щенка) и Москвы (1306 руб. и 4,5 тыс. руб. соответственно).
Также выше среднего по стране за котенка готовы заплатить жители Рязани (971 руб.), Воронежа (870 руб.), Ярославля (848 руб.) и Краснодара (822 руб.).
Выше среднего по стране за щенка готовы заплатить в Екатеринбурге (2200 руб.), Краснодаре (2100 руб.), а также во Владивостоке, Хабаровске, Красноярске, Ростове-на-Дону, Самаре, и Ярославле (по 2000 руб.).