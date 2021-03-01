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Россияне назвали сумму, которую готовы заплатить за щенка и котенка

Фото: Russell Cheyne / Reuters
Фото: Russell Cheyne / Reuters

Большинство россиян не готовы тратить крупные суммы денег на покупку котят или щенков. Это следует из опроса, организованного опрос дочерней компании Сбербанка «Сбербанк Страхование».

В среднем по стране за котенка россияне готовы заплатить 543 руб., за щенка — 1700 руб.

Больше всего готовы платить за домашних питомцев жители Санкт-Петербурга (1351 руб. за котенка и 4,5 тыс. руб. за щенка) и Москвы (1306 руб. и 4,5 тыс. руб. соответственно).

Также выше среднего по стране за котенка готовы заплатить жители Рязани (971 руб.), Воронежа (870 руб.), Ярославля (848 руб.) и Краснодара (822 руб.).

Выше среднего по стране за щенка готовы заплатить в Екатеринбурге (2200 руб.), Краснодаре (2100 руб.), а также во Владивостоке, Хабаровске, Красноярске, Ростове-на-Дону, Самаре, и Ярославле (по 2000 руб.).

Кошки — самые распространенные в России домашние животные, следует из опроса компании: более половины участников исследования сообщили, что у них именно эти домашние животные. Собак держат треть участников исследования, а других домашних животных — аквариумных рыбок, грызунов, попугаев и т. д. — 8% респондентов.

При этом больше всего в процентом соотношении котов держат в Самаре — ровно половина жителей города. Среди жителей Санкт-Петербурга и Ярославля любителей кошек по 49%. Чуть меньше котов в Ульяновске (47%) Москве, Перми, Рязани, Ижевске, Тольятти и Саратове (по 46%).

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Больше всего любителей собак в стране живет в Санкт-Петербурге и Ярославле. В этих городах 32% респондентов сообщили, что держат таких домашних животных. К собакам также неравнодушны жители Москвы (31%), Хабаровска (30%), Новосибирска (30%), Новокузнецка (30%), Иркутска (30%), Перми (29%), Липецка (29%) и Краснодара (29%).

Свой телефонный опрос компания «Сбербанк Страхование» проводила в 75 городах с населением от 500 тыс. человек, в каждом городе опрашивали не менее 300 респондентов.

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В октябре 2019 года компании Mars Petcare и «Яндекс.Маркет» провели исследование о числе домашних собак и кошек в Москве и Санкт-Петербурге. По данным на тот момент, в двух городах проживали 2,953 млн домашних кошек и 1,269 млн собак. Число домашних кошек с 2017 года, когда проводилось предыдущее исследование, выросло на 20%, а число домашних собак — 6%.

При этом в целом в России с 2014 по 2018 год популяция домашних животных выросла на 14%, и в каждой второй семье есть питомец. В городах-миллионниках, исключая Москву и Петербург, проживали 2,795 млн кошек и 930 тыс. собак. Во всех прочих городах и населенных пунктах жили около 28 млн домашних кошек и 16,7 млн собак.

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