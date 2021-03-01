Россияне назвали сумму, которую готовы заплатить за щенка и котенка

Кошки — самые распространенные в России домашние животные, следует из опроса компании: более половины участников исследования сообщили, что у них именно эти домашние животные. Собак держат треть участников исследования, а других домашних животных — аквариумных рыбок, грызунов, попугаев и т. д. — 8% респондентов.

При этом больше всего в процентом соотношении котов держат в Самаре — ровно половина жителей города. Среди жителей Санкт-Петербурга и Ярославля любителей кошек по 49%. Чуть меньше котов в Ульяновске (47%) Москве, Перми, Рязани, Ижевске, Тольятти и Саратове (по 46%).

Больше всего любителей собак в стране живет в Санкт-Петербурге и Ярославле. В этих городах 32% респондентов сообщили, что держат таких домашних животных. К собакам также неравнодушны жители Москвы (31%), Хабаровска (30%), Новосибирска (30%), Новокузнецка (30%), Иркутска (30%), Перми (29%), Липецка (29%) и Краснодара (29%).

Свой телефонный опрос компания «Сбербанк Страхование» проводила в 75 городах с населением от 500 тыс. человек, в каждом городе опрашивали не менее 300 респондентов.

В октябре 2019 года компании Mars Petcare и «Яндекс.Маркет» провели исследование о числе домашних собак и кошек в Москве и Санкт-Петербурге. По данным на тот момент, в двух городах проживали 2,953 млн домашних кошек и 1,269 млн собак. Число домашних кошек с 2017 года, когда проводилось предыдущее исследование, выросло на 20%, а число домашних собак — 6%.

При этом в целом в России с 2014 по 2018 год популяция домашних животных выросла на 14%, и в каждой второй семье есть питомец. В городах-миллионниках, исключая Москву и Петербург, проживали 2,795 млн кошек и 930 тыс. собак. Во всех прочих городах и населенных пунктах жили около 28 млн домашних кошек и 16,7 млн собак.