РЖД решили персонифицировать перевозку животных при оформлении билета

Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

РЖД планируют персонифицировать перевозку животных в поездах при оформлении билета. Об этом сообщил заместитель гендиректора компании Иван Колесников на заседании круглого стола в Госдуме.

«Мы действительно планируем в некоторой степени персонифицировать перевозку животных для того, чтобы была возможность более предметно понимать, кого мы перевозим. В настоящий момент в наших документах этого нет», — сказал Колесников.

Гендиректор Федеральной пассажирской компании Владимир Пястолов рассказал, что сейчас отсутствует идентификация животного в билете: «Там сказано — «живность», а мы перевозим более 40 видов животных, в том числе черепашек, хомячков». Он заявил, что информационные системы доработают и в них будут указывать вид животного. «Также будет возможность учитывать, что за соседи в вагоне, есть ли среди них аллергики», — добавил Пястолов.

Заседание круглого стола по теме «Правила перевозки домашних животных общественным транспортом» с участием руководства РЖД прошло в Госдуме после гибели кота Твикса, которого проводница выбросила из поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург во время остановки в Кирове 11 января. Колесников заявил, что в компании проводят внутреннее расследование, проводницу временно отстранили от работы с пассажирами.

Кировский линейный отдел МВД на транспорте после высадки кота из поезда не стал заводить уголовное дело о самоуправстве (ст. 330 УК). Там пояснили, что кот выбрался из перевозки и на него обратили внимание пассажиры. Проводница, опросив людей, не нашла хозяев и решила, что Твикс — бездомный, после чего выкинула его на улицу.

В Следственном комитете позже отметили, что кот находился в поезде легально — на него была оформлена багажная квитанция. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по факту жестокого обращения с животными.

РЖД принесла извинения владельцу кота и заявила, что примет меры для предотвращения повторения ситуации. «Уже сейчас вносятся изменения в документы, касающиеся перевозки домашних животных в поездах дальнего следования АО «ФПК». Проводникам будет запрещено высаживать животных из поезда», — заявили в компании.