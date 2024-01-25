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Адвокат подтвердил возбуждение дела после гибели кота Твикса

Адвокат Егоров: после гибели кота Твикса возбудили уголовное дело
Твикс
Твикс (Фото: Ольга Кудряшова / VK)

Следственный комитет завел уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными после гибели кота Твикса, которого проводница выбросила из поезда в мороз на станции в Кирове. Об этом сообщил адвокат владельца кота Сергей Егоров.

По его словам, уголовное дело по ч. 1 ст. 245 УК (максимальное наказание — три года лишения свободы) завели 24 января. В тот же день владельца кота признали потерпевшим и опросили.

«Мы считаем, что помимо ст. 245 УК РФ должна быть квалификация действий виновного лица по ст. 167 [об умышленном уничтожении или повреждении имущества]», — сказал юрист.

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Фото:Михаил Голенков / РИА Новости

В пресс-службе центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета сообщили РБК, что следователи продолжают выяснять обстоятельства гибели кота. Собеседник РБК не подтвердил, но и не опроверг информацию о возбуждении уголовного дела.

Председатель СК Александр Бастрыкин 22 января поручил организовать проверку по факту жестокого обращения с животными в связи с гибелью Твикса. В пресс-службе СК отметили, что кот находился в поезде легально — на него была оформлена багажная квитанция.

После того как проводница выбросила животное, его хозяева обратились в правоохранительные органы, но им отказали в возбуждении уголовного дела, рассказали в ведомстве.

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Источник «РИА Новости» 24 января сообщил, что на проводницу завели уголовное дело. По какой именно статье, собеседник агентства не уточнил. В то же время источник ТАСС в правоохранительных органах позже сказал, что дело пока не возбуждено, проверка продолжается.

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Теги
адвокат новости уголовное дело Следственный комитет
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