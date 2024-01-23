Выбросившую кота из поезда проводницу отстранили от работы

Проводница высадила кота из поезда в Кирове, посчитав его бездомным. Позже волонтеры нашли животное мертвым. Проверку после гибели кота Твикса поручил провести глава СК Александр Бастрыкин

Кот Твикс (Фото: Ольга Кудряшова / VK)

Проводницу поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург, которая 11 января выкинула из поезда кота Твикса, который ехал с одним из пассажиров и в результате погиб, временна отстранена от работы с пассажирами, сообщил заместитель генерального директора РЖД Иван Колесников.

«Что касается произошедшего, хочу отметить, что расследование этого инцидента в компании продолжается, также компетентные органы дадут оценку действий всех участников инцидента. В настоящий момент проводник отстранена от работы с пассажирами», — сказал он на круглом столе в Госдуме.

Колесников добавил, что РЖД работает над тем, чтобы понять, какие регламенты должны быть скорректированы, чтобы подобных случаев, как с Твиксом, в будущем не произошло.

«Мы действительно планируем в некоторой степени персонифицировать перевозку животных для того, чтобы была возможность более предметно понимать, кого мы перевозим. В настоящий момент в наших документах этого нет», – сказал топ-менеджер.

Материал дополняется.