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Общество ,  
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Выбросившую кота из поезда проводницу отстранили от работы

Проводницу, выбросившую кота Твикса из поезда, временно отстранили от работы
Проводница высадила кота из поезда в Кирове, посчитав его бездомным. Позже волонтеры нашли животное мертвым. Проверку после гибели кота Твикса поручил провести глава СК Александр Бастрыкин
Кот Твикс
Кот Твикс (Фото: Ольга Кудряшова / VK)

Проводницу поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург, которая 11 января выкинула из поезда кота Твикса, который ехал с одним из пассажиров и в результате погиб, временна отстранена от работы с пассажирами, сообщил заместитель генерального директора РЖД Иван Колесников.

«Что касается произошедшего, хочу отметить, что расследование этого инцидента в компании продолжается, также компетентные органы дадут оценку действий всех участников инцидента. В настоящий момент проводник отстранена от работы с пассажирами», — сказал он на круглом столе в Госдуме. 

Бастрыкин поручил провести проверку после гибели кота Твикса
Общество

Колесников добавил, что РЖД работает над тем, чтобы понять, какие регламенты должны быть скорректированы, чтобы подобных случаев, как с Твиксом, в будущем не произошло.

«Мы действительно планируем в некоторой степени персонифицировать перевозку животных для того, чтобы была возможность более предметно понимать, кого мы перевозим. В настоящий момент в наших документах этого нет», – сказал топ-менеджер.

Материал дополняется.

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Виктория Елетина, Кирилл Соколов Кирилл Соколов
РЖД кот отстранение поезд
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