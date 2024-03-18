Северная Корея запустила три баллистические ракеты в сторону Японского моря

КНДР запустила три баллистических ракеты в сторону Японского моря

Северная Корея запустила неопознанную баллистическую ракету в сторону Японского моря, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.

Объединенный комитет начальников штабов заявил, что обнаружил запуск, но не раскрыл подробностей.

Японская береговая охрана также отчиталась, что северокорейская баллистическая ракета, предположительно, упала в океане за пределами исключительной экономической зоны Японии. Представитель правительства страны Есимаса Хаяси заявил, что запуски не оказали никакого воздействия на страну.

Спустя полчаса береговая охрана Японии сообщила о втором запуске баллистической ракеты. Позже Минобороны страны рассказали о запуске третьей неопознанной баллистической ракеты.

В предыдущий раз Северная Корея запустила баллистическую ракету в середине января. Это был первый запуск такого типа оружия в 2024 году.

2 февраля Северная Корея запустила несколько крылатых ракет с западного побережья. Тогда в объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи заявили, что военные тесно координируют с США, чтобы отслеживать «признаки провокаций» со стороны КНДР. В феврале состоялся четвертый запуск крылатых ракет военными КНДР с начала 2024 года.