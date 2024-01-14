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КНДР запустила баллистическую ракету

КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

Северная Корея запустила неопознанную баллистическую ракету в направлении Японского моря, сообщает Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи. По данным военных, это первый запуск ракеты со стороны КНДР в 2024 году.

Подробности запуска не приводятся. Береговая охрана Японии сообщила, что ракета, по предварительным данным, уже упала.

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Фото:Reuters

Утром 5 января военные КНДР открыли артиллерийский огонь по морской буферной зоне к северу от Северной разграничительной линии, фактической морской границы с Южной Кореей в Желтом море. Сеул назвал стрельбу провокацией, южнокорейские военные призвали Пхеньян к немедленному прекращению действий, ведущих к кризисным ситуациям.

Власти Южной Кореи объявили, что в ответ провели учебные стрельбы. По морской буферной зоне выпустили около 400 снарядов — в два раза больше, чем КНДР. В связи с обстрелами Сеул объявил об эвакуации с острова Ёнпхёндо, на котором проживают более 2 тыс. человек.

Позже Генеральный штаб КНДР сообщил, что артиллерийский огонь был открыт в ответ на учения, которые провела Южная Корея в 2023 году. В КНДР назвали обвинения Сеула и объявление об эвакуации с островов «совершенно надуманным утверждением, призванным ввести в заблуждение общественное мнение».

Теги
КНДР Северная Корея баллистическая ракета Японское море
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