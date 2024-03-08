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Политика ,  
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США анонсировали публикацию доказательств сотрудничества России с КНДР

Белый дом: США обнародуют доказательства сотрудничества России с КНДР

США намерены постепенно обнародовать данные, подтверждающие сотрудничество между Россией и КНДР в военной сфере, заявила старший директор по Восточной Азии и Океании в Совете национальной безопасности Белого дома Мира Рапп-Хупер, выступая в вашингтонском центре стратегических и международных исследований.

«Мы хотим пролить свет на это сотрудничество, чтобы мы все могли лучше действовать и координировать свои шаги. Это касается и таких вопросов, как поставки баллистических ракет и боеприпасов», — сказал Рапп-Хупер. Она отметила, что под руководством советника по национальной безопасности Белый дом приложил «решительные и постоянные усилия» по рассекречиванию информации, касающейся связей КНДР и России.

Рапп-Хупер добавила, что, по информации администрации американского президента, КНДР поставляет России «значительные запасы боеприпасов» для использования их в конфликте на Украине. В обмен на это Пхеньян «ищет прямую военную помощь от России, включая истребители, ракеты класса «земля-воздух», бронетехнику и оборудование или материалы для производства баллистических ракет, а также другие передовые технологии».

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КНДР Россия США военное сотрудничество
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