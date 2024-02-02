Северная Корея запустила несколько крылатых ракет с западного побережья
Северная Корея запустила несколько крылатых ракет с западного побережья, сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на военных.
Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи зафиксировал запуск ракет, их количество не уточняется. В комитете отметили, что военные тесно координируют с США, чтобы отслеживать «признаки провокаций» со стороны КНДР. Yonhap напомнило, что это четвертый запуск крылатых ракет военными Северной Кореи с начала года.
Предыдущий пуск Северная Корея произвела 30 января также с западного побережья Корейского полуострова.
Утром 28 января южнокорейские военные сообщили, что Пхеньян запустил крылатые ракеты в сторону Японского моря, предположительно из района портового города Синпхо в провинции Южный Хамгён.
Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) КНДР подтвердило проведение испытаний на следующий день, 29 января. В сообщении было отмечено, что испытаниями руководил лидер страны Ким Чен Ын, а две ракеты были запущены с подводной лодки. В районе двух часов оба снаряда пролетели над Японским морем и «точно поразили цель на острове», написало ЦТАК.
24 января КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря, сообщало Yonhap. В Главном управлении ракетостроения Северной Кореи тогда уточнили, что впервые провели испытательный пуск новой крылатой ракеты «Пульхвасар-3-31», которая находится на стадии разработки. «Данный испытательный пуск не оказал никакого влияния на безопасность соседних стран», — отметили в ведомстве, передавало ЦТАК.
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