Первый спутник-разведчик Южной Кореи сделал снимки центра Пхеньяна

Первый разведывательный спутник Южной Кореи передал изображения Пхеньяна в «хорошем разрешении», сообщает Yonhap со ссылкой на военные источники.

Собеседники рассказали агентству, что на снимках видны центральная часть Пхеньяна, а также суда в порту.

Они не уточнили, какие именно объекты запечатлены в столице Северной Кореи. В центре Пхеньяна расположен офис главы КНДР Ким Чен Ына.

По словам источников, пока фотографии требуют серьезного редактирования. Ожидается, что спутник начнет свою полную разведывательную миссию к июню или июлю 2024 года.

В начале декабря 2023 года Южная Корея при поддержке США запустила свой первый военный разведывательный спутник. На орбиту его вывела ракета Falcon 9 компании SpaceX. Пуск произвели с базы ВВС США Ванденберг в Калифорнии.

Южная Корея планирует к 2025 году вывести на орбиту еще четыре разведывательных спутника, предназначенных прежде всего для отслеживания военной активности КНДР.

В конце ноября 2023 года свой спутник-разведчик запустила Северная Корея, объяснив, что это повысит готовность страны к военным действиям, вероятность которых повышается «из-за весьма опасных военных акций врагов».

В том же месяце он сделал фотографии Белого дома и Пентагона в Вашингтоне, а также снимки нескольких военных баз США, сообщило ЦТАК.