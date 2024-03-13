Ракета частной японской компании взорвалась сразу после старта

Спутниковая ракета Kairos частной японской компании Space One взорвалась сразу после запуска в префектуре Вакаяма, сообщает Mainichi. YouTube-канале The Launch Pad вел прямую трансляцию.

Взрыв произошел по причине сбоя на орбите спутника. Издание отмечает, что в Японии это был первый случай запуска искусственного спутника частной компанией с частной ракетной площадки.

Ракетой длиной около 18 метров планировали заменить спутник для сбора информации, ее хотели вывести на околоземную орбиту на высоте примерно 500 км над землей.

Запуск должен был состояться 9 марта, но его отложили из-за того, что в акваторию, которая была объявлена зоной повышенной опасности из-за предстоящего запуска, вошло судно.

В сентябре 2023 года ракета-носитель H2A с первым японским посадочным модулем для исследования Луны SLIM стартовала с космодрома Танэгасима.

Ожидалось, что ракета выйдет на лунную орбиту через три-четыре месяца после запуска и попытается прилуниться в январе-феврале.

В случае, если это все-таки удастся, Япония станет пятой страной, посадившей свой модуль на поверхность Луны. Ранее это уже сделали США, СССР, Китай и Индия.