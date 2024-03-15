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Военная операция на Украине ,  
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Песков связал обстрелы Белгорода с попыткой «бросить тень» на выборы

Песков: ВСУ обстрелами пытаются бросить тень на выборы президента России
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Выборы президента России
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются дестабилизировать ситуацию в связи с президентскими выборами в России с помощью обстрелов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«То, что они (обстрелы. — РБК) так или иначе связаны с попыткой бросить тень на выборы, попытаться дестабилизировать ситуацию — это однозначно», — ответил Песков на вопрос о связи атак ВСУ на Белгородскую область и Донецк с выборами.

Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта.

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Фото:Яндекс.Карты

Приграничные регионы регулярно подвергаются обстрелам и атакам беспилотников со стороны Украины, но с 11 марта, за несколько дней до начала выборов, нападения участились.

В результате обстрела Донецка в ночь на 15 марта погибли трое детей, снаряд попал в частный дом, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. Он уточнил, что погибли девочки 2007 и 2021 годов рождения, а также мальчик 2014 года рождения.

Утром 15 марта средства ПВО сбили семь снарядов системы залпового огня на подлете к Белгороду. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о трех пострадавших: у одного мужчины — ушиб грудной клетки и закрытый перелом нескольких ребер, у другого — осколочные ранения лица, у женщины — контузия и резаная рана на пальце. Последняя отказалась от госпитализации.

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Песков связал обстрелы Белгорода с попыткой «бросить тень» на выборы
Песков связал обстрелы Белгорода с попыткой «бросить тень» на выборы

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Теги
Дмитрий Песков обстрелы Донецк Белгородская область
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