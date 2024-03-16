Гладков рассказал о последствиях атак на Белгородскую область за сутки

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В результате обстрела Белгорода из реактивной системы залпового огня Vampire за сутки (с 7:00 15 марта до 7:00 16 марта) погиб один человек. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Пострадали 11 человек, у них ранения различной степени тяжести. Повреждения выявили в 216 квартирах 33 многоквартирных домов, шести частных жилых домовладениях, на четырех социальных объектах и 17 хозяйственных объектах. Кроме того, повреждено 127 автомобилей.

Ранее Гладков сообщал, что в результате обстрела Белгорода и района погибли два человека — мужчина и женщина. Мужчина был за рулем грузовика, когда в него попал снаряд, после этого машина врезалась в пассажирский автобус. Женщина погибла в гаражном кооперативе, куда она вместе с сыном пришла кормить собак. У ее сына осколочные ранения затылка, плеча и груди.

В результате обстрела села Заречье-1 в Грайворонском городском округе один человек получил осколочное ранение бедра и контузию. В городе Грайворон при обстреле погиб участник территориальной самообороны. Также есть двое пострадавших — у одной женщины ушибы плечевого сустава и грудной клетки, у второй — контузия.

В селе Глотово Грайворонского округа дрон-камикадзе атаковал движущийся по дороге легковой автомобиль. Машина загорелась, пострадали пять человек: у подростка — контузия, у мужчины — проникающее ранение брюшной полости и осколочные ранения рук и ног, у женщины — осколочные ранения лица и лопаток, а также контузия; еще у двоих мужчин контузии средней степени тяжести.

В поселке Дубовое в Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки повреждены 17 квартир в двух многоквартирных домах, два частных жилых домовладения, здание торгового центра, два офисных помещения и 17 автомобилей. Также повреждения частных домов и автомобилей есть в селах Беловское, Соломино, Нижний Ольшанец, Богун-Городок и Новая Таволжанка, поселках Комсомольский, Северный и Разумное.

С начала российской военной операции на Украине Белгородская область регулярно попадает под обстрелы и подвергается атакам беспилотников, в последнее время атаки усилились. Кроме того, несколько дней Минобороны России сообщает об отражении попыток украинских диверсантов прорваться через границу в этом регионе. На фоне атак в Белгороде временно закрыли торговые центры, а школы и колледжи перевели на дистанционную работу.