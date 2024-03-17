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Военная операция на Украине ,  
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Над Белгородской областью сбили 15-й беспилотник за день

Минобороны: средства ПВО сбили беспилотник над Белгородской областью
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

Средства ПВО сбили один украинский беспилотник над территорией Белгородской области. Об этом сообщило Минобороны России в своем телеграм-канале.

Попытку атаковать объекты Белгородской области с помощью дрона пресекли в 17:10 мск. Подробностей Минобороны не привело.

Это 15-й беспилотник, сбитый над Белгородской областью с ночи 17 марта. Ночью средства ПВО перехватили над регионом три беспилотника, около 14:00 — четыре дрона, через полчаса — еще семь.

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Фото:vvgladkov / Telegram

Кроме того, около 8:00 в небе над Белгородской областью сбили девять снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire и три снаряда реактивной системы залпового огня «Ураган». Минобороны также отчиталось об уничтожении в Сумской области украинского вертолета Ми-8, который, по данным ведомства, летел в сторону села Козинка Белгородской области.

Над Белгородской областью сбили 15-й беспилотник за день
Над Белгородской областью сбили 15-й беспилотник за день

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Теги
Минобороны Белгородская область беспилотники дроны ПВО
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