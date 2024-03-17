Над Белгородской областью сбили 15-й беспилотник за день
Средства ПВО сбили один украинский беспилотник над территорией Белгородской области. Об этом сообщило Минобороны России в своем телеграм-канале.
Попытку атаковать объекты Белгородской области с помощью дрона пресекли в 17:10 мск. Подробностей Минобороны не привело.
Это 15-й беспилотник, сбитый над Белгородской областью с ночи 17 марта. Ночью средства ПВО перехватили над регионом три беспилотника, около 14:00 — четыре дрона, через полчаса — еще семь.
Кроме того, около 8:00 в небе над Белгородской областью сбили девять снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire и три снаряда реактивной системы залпового огня «Ураган». Минобороны также отчиталось об уничтожении в Сумской области украинского вертолета Ми-8, который, по данным ведомства, летел в сторону села Козинка Белгородской области.
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