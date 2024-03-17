Над Белгородской областью сбили 15-й беспилотник за день

Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

Средства ПВО сбили один украинский беспилотник над территорией Белгородской области. Об этом сообщило Минобороны России в своем телеграм-канале.

Попытку атаковать объекты Белгородской области с помощью дрона пресекли в 17:10 мск. Подробностей Минобороны не привело.

Это 15-й беспилотник, сбитый над Белгородской областью с ночи 17 марта. Ночью средства ПВО перехватили над регионом три беспилотника, около 14:00 — четыре дрона, через полчаса — еще семь.

Кроме того, около 8:00 в небе над Белгородской областью сбили девять снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire и три снаряда реактивной системы залпового огня «Ураган». Минобороны также отчиталось об уничтожении в Сумской области украинского вертолета Ми-8, который, по данным ведомства, летел в сторону села Козинка Белгородской области.