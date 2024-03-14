Минобороны показало кадры разгрома диверсантов возле белгородского села

Минобороны опубликовало кадры разгрома украинских диверсантов при попытке пересечь границу в районе села Сподарюшино Белгородской области. На видео видны уничтоженные танки и БМП с белыми крестами

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На опубликованных Минобороны кадрах можно разглядеть уничтоженную бронетехнику, которая очень похожа на нидерландские БМП YPR-765, американские бронетранспортеры M113, модернизированные танки Т-64, а также БМП-1 и ИМР-1.

Позже Минобороны также показало кадры с, как заявило ведомство, убитыми и ранеными диверсантами в районе того же Сподарюшино. На видео видны десятки тел бойцов, некоторым из них выжившие пытаются оказать помощь.

Украинские диверсанты несколько дней пытаются прорваться в приграничные районы Курской и Белгородской областей.

Российские власти объясняют происходящее стремлением Киева показать результат на фоне неудачного наступления, помешать президентским выборам и создать «информационный эффект». «Если хоть что-то получится, получить какой-то шанс, какой-то аргумент, какой-то козырь в возможном будущем переговорном процессе: ну мы вам вернем это, а вы нам верните это», — предположил президент Владимир Путин.