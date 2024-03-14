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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны показало кадры разгрома диверсантов возле белгородского села

Минобороны показало кадры разгрома диверсантов на границе Белгородской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Минобороны опубликовало кадры разгрома украинских диверсантов при попытке пересечь границу в районе села Сподарюшино Белгородской области. На видео видны уничтоженные танки и БМП с белыми крестами

Минобороны показало кадры разгрома диверсантов возле белгородского села
Video

На опубликованных Минобороны кадрах можно разглядеть уничтоженную бронетехнику, которая очень похожа на нидерландские БМП YPR-765, американские бронетранспортеры M113, модернизированные танки Т-64, а также БМП-1 и ИМР-1.

Позже Минобороны также показало кадры с, как заявило ведомство, убитыми и ранеными диверсантами в районе того же Сподарюшино. На видео видны десятки тел бойцов, некоторым из них выжившие пытаются оказать помощь.

Росгвардия вступила в бой с диверсантами на границе с Украиной
Политика
Фото:Яндекс.Карты

Украинские диверсанты несколько дней пытаются прорваться в приграничные районы Курской и Белгородской областей.

Российские власти объясняют происходящее стремлением Киева показать результат на фоне неудачного наступления, помешать президентским выборам и создать «информационный эффект». «Если хоть что-то получится, получить какой-то шанс, какой-то аргумент, какой-то козырь в возможном будущем переговорном процессе: ну мы вам вернем это, а вы нам верните это», — предположил президент Владимир Путин.

Минобороны показало кадры разгрома диверсантов возле белгородского села
Минобороны показало кадры разгрома диверсантов возле белгородского села

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Минобороны диверсанты Белгородская область Военная операция на Украине
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