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Военная операция на Украине ,  
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При обстреле Белгорода погиб один человек, 11 пострадали

Гладков: при обстреле Белгорода погиб один человек, 11 пострадали
Сюжет
Военная операция на Украине
Погиб мужчина, который во время обстрела находился на парковке. Восемь пострадавших госпитализировали
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram

Один человек погиб, еще 11 пострадали в результате обстрела Белгорода со стороны ВСУ, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Погибший мужчина, по словам Гладкова, в момент обстрела находился на парковке. От полученных ран он скончался на месте. «11 человек получили ранения различной степени тяжести. 8 человек находятся в городской больнице № 2. В самом тяжелом состоянии — женщина с осколочным ранением грудной клетки. Врачи делают все, что в их силах, чтобы спасти ей жизнь. Трем пострадавшим вся необходимая медицинская помощь оказана на месте, от госпитализации они отказались», — уточнил губернатор.

К настоящему времени власти выявили различные разрушения выявлены в 36 квартирах 17 многоквартирных домов, девяти частных домовладениях, а также на трех хозсубъектах Белгорода. Кроме этого, зафиксированы повреждения 12 автомобилей, уточнил Гладков.

Тревога ракетной опасности была запущена в Белгороде и Белгородском районе в 14:09 мск и отменена час спустя.

Минобороны назвало потери ВСУ при попытке зайти в белгородскую Козинку
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Фото:Google Maps

С начала недели ВСУ усилили атаки на приграничные с Украиной регионы, применяя в том числе реактивные снаряды, артиллерию и беспилотники. Власти отчитывались о нескольких погибших и десятках раненых в результате обстрелов. Вместе с этим усилились попытки проникновения украинских диверсантов на приграничные территории: Минобороны уже несколько раз отчитывалось об отражении таких атак в Белгородской и Курской областях, а также сообщало о сотнях погибших с вражеской стороны.

Утром 17 марта в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность. Как сообщил Гладков, сработала система ПВО. По данным Минобороны, около 8:00 мск над областью сбили девять снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire и три — РСЗО «Ураган». Накануне, 16 марта, в регионе несколько раз объявляли ракетную опасность, вечером Минобороны отчиталось о 15 сбитых снарядах РСЗО RM-70 Vampire.

Кремль назвал обстрелы российских регионов попыткой ВСУ «бросить тень на выборы» и дестабилизировать ситуацию.

При обстреле Белгорода погиб один человек, 11 пострадали
При обстреле Белгорода погиб один человек, 11 пострадали

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Белгород Вячеслав Гладков обстрел Военная операция на Украине
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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