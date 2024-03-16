 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

На Сызранском НПЗ пожар распространился на 500 кв. м

Площадь пожара на Сызранском НПС после атаки дронов составила 500 кв. м
Сюжет
Военная операция на Украине

На Сызранском НПЗ пожар распространился на 500 кв. м
Video

Площадь пожара на атакованном дроном Сызранском НПЗ в Самарской области составляет 500 кв. м, сообщили ТАСС в оперативных службах.

«Площадь пожара на Сызранском НПЗ, где горит установка по переработке нефтепродуктов, составляет 500 кв. м», — рассказал собеседник агентства. На Новокуйбышевском НПЗ также произошло возгорание после атаки беспилотника, пожар потушили до прибытия специалистов, добавил он.

Атака на заводы произошла утром 16 марта. По словам губернатора Дмитрия Азарова, никто не пострадал.

В Минэнерго исключили рост стоимости топлива на фоне атак на НПЗ
Бизнес
Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

С 12 марта российские регионы подвергаются массовым атакам дронов, их целями в том числе становились НПЗ. Так, 13 марта в Ленинградской области сбили дрон на подлете к нефтезаводу «Кинеф»; в Ростовской — остановили работу Новошахтинского завода нефтепродуктов из-за падения дрона на его территории; в Рязанской — атака на нефтезавод привела к сильному пожару.

Днем ранее, в ночь на 12 марта, атаке дронов подверглись установка в Кстовской промзоне Нижегородской области, а также нефтебаза в Орле — это привело к пожару в одном из резервуаров.

Читайте на РБК Pro
«Голод, болезни и страх». Почему экономика Великобритании тонет на глазах
Что мешает новичкам в IT найти работу в топовой компании: 4 частые ошибки
Спрос на китайский и арабский бешено возрос. Но на работу возьмут не всех
Когда люди с СДВГ становятся незаменимыми сотрудниками

На Сызранском НПЗ пожар распространился на 500 кв. м
На Сызранском НПЗ пожар распространился на 500 кв. м

Кредит наличными от ВТБ на цели личные!

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

На цели личные!
 

Оформить заявку

Решение от 2 минут
 

Оформить заявку

От 5000 до 40 млн руб.
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Реклама. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. 0+

Теги
НПЗ Самарская область Пожар беспилотники
Материалы по теме
На НПЗ в Самарской области начался пожар после атаки дрона
Политика
В Минэнерго исключили рост стоимости топлива на фоне атак на НПЗ
Бизнес
Бензин подорожал на бирже на фоне атаки на Нижегородский НПЗ
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 марта
EUR ЦБ: 99,97 (-0,29) Инвестиции, 15 мар, 16:52 Курс доллара на 16 марта
USD ЦБ: 91,87 (+0,23) Инвестиции, 15 мар, 16:52
Видео дебютного гола Захаряна за «Реал Сосьедад» Спорт, 11:01
В Москве за первый день выборов проголосовали 3,1 млн избирателей Политика, 10:55
Бывший соратник Трампа отказался поддержать его кандидатуру на выборах Политика, 10:51
День на «Красном Октябре»: какой станет стрелка острова Балчуг РБК и Красный Октябрь, 10:50
Тренер ответила гимнастке, критиковавшей питание на базе сборной России Спорт, 10:44
Как голосовали российские политики на президентских выборах. Фоторепортаж Политика, 10:43 
Хубутия назвал недопустимым требование национализации участков в Барвихе Политика, 10:35
РБК Диалоги с Татьяной Бакальчук и Ольгой Наумовой
Не только женский бизнес: новые идеи, управление, масштабирование
Участвовать
Захарян на испанском обратился к фанатам после дебютного гола в Примере Спорт, 10:17
Десять вариантов квартир с двумя санузлами для большой семьи РБК и ПИК, 10:10
Россиянина обвинили в подготовке теракта на Транссибирской магистрали Политика, 10:07
На Сызранском НПЗ пожар распространился на 500 кв. м Политика, 10:06
«Зрелищный «Спартак» и тягучий СКА». Чего ждать от 1/4 финала в КХЛ Спорт, 10:02
В Сумской области эвакуировали жителей приграничных территорий Политика, 09:40
Выборы президента России. Главное Политика, 09:37