Площадь пожара на Сызранском НПС после атаки дронов составила 500 кв. м

На Сызранском НПЗ пожар распространился на 500 кв. м

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Площадь пожара на атакованном дроном Сызранском НПЗ в Самарской области составляет 500 кв. м, сообщили ТАСС в оперативных службах.

«Площадь пожара на Сызранском НПЗ, где горит установка по переработке нефтепродуктов, составляет 500 кв. м», — рассказал собеседник агентства. На Новокуйбышевском НПЗ также произошло возгорание после атаки беспилотника, пожар потушили до прибытия специалистов, добавил он.

Атака на заводы произошла утром 16 марта. По словам губернатора Дмитрия Азарова, никто не пострадал.

С 12 марта российские регионы подвергаются массовым атакам дронов, их целями в том числе становились НПЗ. Так, 13 марта в Ленинградской области сбили дрон на подлете к нефтезаводу «Кинеф»; в Ростовской — остановили работу Новошахтинского завода нефтепродуктов из-за падения дрона на его территории; в Рязанской — атака на нефтезавод привела к сильному пожару.

Днем ранее, в ночь на 12 марта, атаке дронов подверглись установка в Кстовской промзоне Нижегородской области, а также нефтебаза в Орле — это привело к пожару в одном из резервуаров.