Минобороны: в небе над Белгородской областью сбит еще один дрон

В Белгородской области сбили еще один дрон

Фото: Global Look Press

Российские средства ПВО сбили еще один дрон над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны в телеграм-канале.

БПЛА самолетного типа был уничтожен около 09:30 мск, уточнили в ведомстве.

Белгородская область, как и другие российские регионы, регулярно подвергается обстрелам и атакам беспилотников после начала военной операции. Две массированные атаки дронов на них произошли 12 и 13 марта.

В ночь на 14 марта на всей территории Белгородской области была объявлена ракетная опасность. Позднее глава региона Вячеслав Гладков сообщил об атаке дронов на поселок Прохоровка. Беспилотники взорвались и повредили два домовладения, пострадавших не было.

Утром того же дня Гладков написал, что Белгород атаковал дрон. Ущерб получило одно домовладение. Позднее в Белгороде и Белгородском районе вновь объявили ракетную опасность, средства ПВО сбили восемь воздушных целей на подлете к городу. Как сообщил губернатор, один человек погиб и трое пострадали в результате атаки. Повреждения получили два частных дома и учреждение здравоохранения, а также автомобиль.

Минобороны подтвердило позднее, что ПВО уничтожила в небе над областью восемь реактивных снарядов.

В тот же день под обстрел в регионе попал город Грайворон. Пострадал мужчина, он получил легкое ранение руки.