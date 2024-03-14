Губернатор сообщил об атаке дрона на Белгород

Никто не пострадал, в частном домовладении выбило окна. Белгородская область подвергается атакам дронов с начала военной операции, в последние дни они участились

Вооруженные силы Украины с помощью беспилотника атаковали Белгород, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

По его словам, никто не пострадал. Падение обломков дрона привело к возгоранию сухой травы, его потушили. Повреждения получило одно частное домовладение — в нем выбило окна, добавил глава региона. Обход территорий продолжается, заключил Гладков.

Накануне, 13 марта, дрон влетел в многоквартирный дом в городе. Произошел взрыв, никто не пострадал. Днем ранее беспилотник врезался в здание администрации Белгорода, пострадали четыре человека.

Приграничные российские регионы на протяжении нескольких дней подвергались масштабным атакам дронов.

Накануне, 13 марта, в Белгородской области сбили порядка 18 беспилотников. На фоне атак власти города отказались от проведения массовых мероприятий на Масленицу. Жителям региона звонили неизвестные, представляясь сотрудниками МЧС, и предупреждали о якобы готовящейся эвакуации. МЧС назвало эту информацию фейком.

Кроме того, Минобороны отчиталось о срыве попыток украинских диверсантов прорваться на приграничную территорию Белгородской и Курской областей. По данным ведомства, потери украинской стороны составили более ста человек, также были уничтожены самоходная артиллерийская установка CAESAR, шесть танков и 20 бронемашин.