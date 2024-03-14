Гладков сообщил об атаке двух дронов на поселок Прохоровка

Два беспилотника самолетного типа атаковали поселок Прохоровка в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале. По всему региону действует сигнал ракетной опасности.

По его словам, беспилотники сдетонировали после падения. В результате первого взрыва загорелась кровля частного дома, в котором никто не жил, рассказал Гладков. Второй дрон повредил фасад и забор соседнего дома, добавил он.

В результате атаки никто не пострадал, на месте работают оперативные службы, заключил глава региона.

Белгородская область подвергается обстрелам и атакам беспилотников с начала военной операции. Атаки на приграничные регионы усилились 12 и 13 марта. Минобороны также отчиталось о срыве попыток ВСУ осуществить прорыв на территории Курской и Белгородской областей.