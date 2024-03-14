 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Гладков сообщил об атаке двух дронов на поселок Прохоровка

Гладков: два беспилотника атаковали белгородский поселок Прохоровка
Сюжет
Военная операция на Украине

Два беспилотника самолетного типа атаковали поселок Прохоровка в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале. По всему региону действует сигнал ракетной опасности.

По его словам, беспилотники сдетонировали после падения. В результате первого взрыва загорелась кровля частного дома, в котором никто не жил, рассказал Гладков. Второй дрон повредил фасад и забор соседнего дома, добавил он.

В результате атаки никто не пострадал, на месте работают оперативные службы, заключил глава региона.

Между сигналами о ракетной опасности в Белгороде прошло менее часа
Политика
Фото:Мария Лисицына / РБК

Белгородская область подвергается обстрелам и атакам беспилотников с начала военной операции. Атаки на приграничные регионы усилились 12 и 13 марта. Минобороны также отчиталось о срыве попыток ВСУ осуществить прорыв на территории Курской и Белгородской областей.

Гладков сообщил об атаке двух дронов на поселок Прохоровка
Гладков сообщил об атаке двух дронов на поселок Прохоровка

Кредит наличными от ВТБ на цели личные!

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

На цели личные!
 

Оформить заявку

Решение от 2 минут
 

Оформить заявку

От 5000 до 40 млн руб.
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Реклама. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. 0+

Теги
Персоны
Белгородская область Вячеслав Гладков беспилотники
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
Материалы по теме
По всей Белгородской области объявили ракетную опасность
Политика
В МЧС назвали фейком сообщения об эвакуации из Белгородской области
Общество
В Белгородской области четвертый раз за сутки объявили ракетную опасность
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 марта
EUR ЦБ: 100,19 (+0,83) Инвестиции, 13 мар, 16:42 Курс доллара на 14 марта
USD ЦБ: 91,54 (+0,66) Инвестиции, 13 мар, 16:42
WP узнала о попытках согласовать помощь Украине в обход спикера Политика, 05:24
Ученые сочли излишним оптимизм по поводу «исчезновения» штамма гриппа Общество, 05:00
Губернатор сообщил о работе ПВО в Курске Политика, 04:57
В Магаданской области разбился вертолет Ми-8 Общество, 04:57
Гладков сообщил об атаке двух дронов на поселок Прохоровка Политика, 04:20
RMF узнало о готовности ЕК ограничить импорт зерна из России и Белоруссии Политика, 04:10
По всей Белгородской области объявили ракетную опасность Политика, 03:47
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников Политика, 03:41
Ким Чен Ын протестировал новейший танк Политика, 03:28
Противник помощи Украине отказался от поста премьера Нидерландов Политика, 03:26
Двух венесуэльцев задержали за подготовку покушения на Мадуро Политика, 02:58
ЕП не согласовал продление беспошлинного ввоза зерна с Украины Политика, 02:54
На Камчатке ветер усилился до 52 м/с Общество, 02:16
Определились все участники четвертьфинала Лиги чемпионов Спорт, 02:15