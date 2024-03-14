Один человек погиб и трое пострадали в результате атаки на Белгород
Силы ПВО сбили восемь воздушных целей на подлете к Белгороду, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В результате атаки на город и окрестности, по предварительным данным, один человек погиб и трое пострадали.
«В городе Белгороде есть повреждение в двух частных домовладениях и на территории одного из учреждений здравоохранения: пробита кровля и повреждены пятый и шестой этажи здания. Также поврежден один легковой автомобиль», — написал глава региона в телеграм-канале.
Минобороны позднее подтвердило, что уничтожило в небе над областью восемь реактивных снарядов.
объявлял о ракетной опасности в Белгороде и его окрестностях. Она продлилась полчаса.
За минувшую ночь над Белгородской областью перехватили и уничтожили 11 беспилотников, сообщали в Минобороны.
Российские регионы в течение нескольких дней подвергаются масштабным атакам дронов. Также, по данным властей, украинские диверсанты пытались прорваться на приграничную территорию Белгородской и Курской областей. Как заявили в Минобороны, потери диверсантов составили свыше 100 человек. По данным ведомства, уничтожены шесть танков, 20 бронемашин и самоходная артиллерийская установка Caesar.
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