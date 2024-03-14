Гладков: один человек погиб и трое пострадали в результате атаки на Белгород

Один человек погиб и трое пострадали в результате атаки на Белгород

По предварительным данным, в результате атаки на Белгород один человек погиб, трое пострадали, сообщил Гладков. Средства ПВО сбили восемь воздушных целей на подлете к городу

Фото: NEWS.RU / Global Look Press

Силы ПВО сбили восемь воздушных целей на подлете к Белгороду, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В результате атаки на город и окрестности, по предварительным данным, один человек погиб и трое пострадали.

«В городе Белгороде есть повреждение в двух частных домовладениях и на территории одного из учреждений здравоохранения: пробита кровля и повреждены пятый и шестой этажи здания. Также поврежден один легковой автомобиль», — написал глава региона в телеграм-канале.

Минобороны позднее подтвердило, что уничтожило в небе над областью восемь реактивных снарядов.

В 8:23 мск Гладков объявлял о ракетной опасности в Белгороде и его окрестностях. Она продлилась полчаса.

За минувшую ночь над Белгородской областью перехватили и уничтожили 11 беспилотников, сообщали в Минобороны.

Российские регионы в течение нескольких дней подвергаются масштабным атакам дронов. Также, по данным властей, украинские диверсанты пытались прорваться на приграничную территорию Белгородской и Курской областей. Как заявили в Минобороны, потери диверсантов составили свыше 100 человек. По данным ведомства, уничтожены шесть танков, 20 бронемашин и самоходная артиллерийская установка Caesar.