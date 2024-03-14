По всей Белгородской области объявили ракетную опасность

На всей территории Белгородской области объявлен сигнал ракетной опасности, сообщило главное управление МЧС по региону.

Жителей призвали оставаться дома и не подходить к окнам. Накануне, 13 марта, в Белгородской области четыре раза за сутки объявили ракетную опасность.

Приграничные российские регионы два дня подряд подвергались масштабным атакам дронов. Только за ночь и первую половину 13 марта Минобороны отчиталась об уничтожении более 70 беспилотников в семи российских регионах — Белгородской, Ростовской, Брянской, Воронежской, Курской, Ленинградской и Рязанской областях.

Накануне, 13 марта, ВСУ обстреляли белгородские населенные пункты — Шебекино, Тишанку, Грайворон. В последнем снаряд попал в жилой дом, пострадали две женщины, у одной из них оторвало ногу.

На фоне атак жителям региона поступали звонки — неизвестные лица представлялись сотрудниками МЧС и предупреждали о якобы готовящейся эвакуации. МЧС назвало эту информацию фейком, добавив, что сотрудники ведомства не обзванивают граждан.