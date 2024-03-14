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Военная операция на Украине ,  
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По всей Белгородской области объявили ракетную опасность

МЧС: на территории всей Белгородской области объявлена ракетная опасность
Сюжет
Военная операция на Украине

На всей территории Белгородской области объявлен сигнал ракетной опасности, сообщило главное управление МЧС по региону.

Жителей призвали оставаться дома и не подходить к окнам. Накануне, 13 марта, в Белгородской области четыре раза за сутки объявили ракетную опасность.

Приграничные российские регионы два дня подряд подвергались масштабным атакам дронов. Только за ночь и первую половину 13 марта Минобороны отчиталась об уничтожении более 70 беспилотников в семи российских регионах — Белгородской, Ростовской, Брянской, Воронежской, Курской, Ленинградской и Рязанской областях.

В МЧС назвали фейком сообщения об эвакуации из Белгородской области
Общество
Белгород

Накануне, 13 марта, ВСУ обстреляли белгородские населенные пункты — Шебекино, Тишанку, Грайворон. В последнем снаряд попал в жилой дом, пострадали две женщины, у одной из них оторвало ногу.

На фоне атак жителям региона поступали звонки — неизвестные лица представлялись сотрудниками МЧС и предупреждали о якобы готовящейся эвакуации. МЧС назвало эту информацию фейком, добавив, что сотрудники ведомства не обзванивают граждан.

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Теги
Белгородская область ракетная опасность Белгород
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