Гладков: город Грайворон в Белгородской области попал под обстрел

Город Грайворон в Белгородской области попал под обстрел

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Под обстрел вооруженных сил Украины Белгородской области попал город Грайворон. В результате атаки пострадал один человек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«В момент прилета снаряда рядом с продуктовым магазином находился мужчина, у него легкое ранение руки, медицинская помощь была оказана на месте», — написал глава региона.

Повреждены три автомобиля, один из них сгорел, добавил губернатор. Несколько квартир и один частный дом получили повреждения. В магазине, офисе газовой службы и двух учреждениях культуры выбило окна.

На месте работают оперативные службы.

После начала военной операции территорию Белгородской области регулярно обстреливают вооруженные силы Украины, в населенных пунктах фиксируют атаки дронов.

Утром 14 марта в Белгороде и его окрестностях объявляли ракетную опасность. В результате атаки на город погиб человек, трое пострадали. Средства ПВО сбили восемь воздушных целей на подлете.