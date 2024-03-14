 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Подрыв «Северных потоков» ,  
0 

Россия запросила заседание Совбеза ООН по «Северным потокам»

Полянский: Россия запросила заседание Совбеза ООН по «Северным потокам»
Сюжет
Подрыв «Северных потоков»
Фото: David Dee Delgado / Reuters
Фото: David Dee Delgado / Reuters

Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН по взрывам на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», сообщил в телеграм-канале первый заместитель постоянного представителя страны при всемирной организации Дмитрий Полянский.

«14 марта вновь поднимем в СБ ООН вопрос о необходимости международного расследования терактов на «Северных потоках» <...>. Запрошенное нами обсуждение этого вопроса будет закрытым, после этого планируем выйти к прессе», — написал он.

Небензя пообещал не позволить ООН забыть о «Северных потоках»
Политика

Полянский добавил, что расследования, которые проводили Дания и Швеция, были призваны выиграть время и «постараться вывести из-под удара главного и очевидного подозреваемого в этом теракте».

Взрывы на «Северном потоке» и «Северном потоке-2» произошли в конце сентября 2022 года, компания-оператор Nord Stream AG сообщила о беспрецедентных разрушениях. Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело о совершении акта международного терроризма из-за повреждения газопроводов. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии и инициировали собственные расследования. При этом Стокгольм, Берлин и Копенгаген не раскрывают Москве полученные в ходе разбирательств данные, ссылаясь на их конфиденциальный характер.

В октябре 2022 года Служба госбезопасности Швеции (СЭПО) объявила о завершении расследования на газопроводах в Балтийском море. Следователи пришли к выводу, что на них произошли взрывы, которые привели к серьезным повреждениям. Стокгольм заявил о признаках «серьезного саботажа» на «Северных потоках».

Шведская сторона не назвала причастных к инциденту. Прокуратура страны объявила, что шведская юрисдикция здесь не применима, поэтому дело следует закрыть.

Читайте на РБК Pro
Государство защитит долгосрочные инвестиции граждан. Что это даст
Как игрушка сделала успешной японскую космическую миссию — Fast Company
Как заработать на хайп-товарах — советы селлера с оборотом ₽200 млн в год
Окончательный разрыв: как Китай «отменяет» американские технологии

Вслед за Швецией об окончании расследования объявила Дания. Полиция сообщила, что в ситуации вокруг трубопроводов «имела место преднамеренная диверсия», но у властей недостаточно оснований для возбуждения уголовного дела.

В Кремле заявили, что датские власти «стали выходить на своих ближайших союзников».

Президент России Владимир Путин в феврале заявил, что «Северные потоки» взорвали США. До этого глава государства уже возлагал ответственность на «англосаксов». США и Великобритания отвергли обвинения. По мнению российского президента, за подрывом стоят государства, заинтересованные в транзите газа по территории Украины.

Кредит наличными от ВТБ на цели личные!

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

На цели личные!
 

Оформить заявку

Решение от 2 минут
 

Оформить заявку

От 5000 до 40 млн руб.
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Реклама. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. 0+

Теги
Северный поток Северный поток-2 газопровод Дмитрий Полянский Совет безопасности ООН ООН
Материалы по теме
В ФРГ чиновники раскрыли гостайну о подлодках НАТО у «Северных потоков»
Политика
Небензя пообещал не позволить ООН забыть о «Северных потоках»
Политика
Германия отказалась менять позицию после решения Дании по Nord Stream
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 марта
EUR ЦБ: 100,19 (+0,83) Инвестиции, 13 мар, 16:42 Курс доллара на 14 марта
USD ЦБ: 91,54 (+0,66) Инвестиции, 13 мар, 16:42
В Белгороде объявили ракетную опасность Политика, 08:28
Пострадавший в результате аварии на ТЭЦ в Туве умер в больнице Общество, 08:18
ФСБ задержала членов «Русского добровольческого корпуса» в Петербурге Политика, 08:14
В Молдавии сравнили расходы на оборону с бюджетом «Реал Мадрида» Политика, 08:11
В аптеках России перестали продавать препарат от коронавируса фавипиравир Бизнес, 08:00
Россия запросила заседание Совбеза ООН по «Северным потокам» Политика, 07:54
Бойкотировать Игры или нет. Какова позиция государства и федераций Спорт, 07:30
Дарим «Весь РБК Pro» на месяц
Оформите любой интенсив и получите подписку. Подарок доступен только для новых пользователей
Купить интенсив
ФСБ задержала жительницу Мариуполя за передачу данных о дислокации армии Политика, 07:28
FT узнала о тайных переговорах США с Ираном о хуситах Политика, 07:26
Минобороны отчиталось об уничтожении 14 дронов над двумя регионами Политика, 07:21
Пространство выбора: как найти квартиру для себя или инвестиций РБК и ПИК, 07:20
«Зомби-либерализм 1990-х». Что успел сделать с Аргентиной Хавьер Милей Pro, 07:00
В США при взрыве в учебном центре ФБР пострадали 16 человек Общество, 06:53
Губернатор сообщил об атаке дрона на Белгород Политика, 06:32