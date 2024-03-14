Россия запросила заседание Совбеза ООН по «Северным потокам»

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Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН по взрывам на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», сообщил в телеграм-канале первый заместитель постоянного представителя страны при всемирной организации Дмитрий Полянский.

«14 марта вновь поднимем в СБ ООН вопрос о необходимости международного расследования терактов на «Северных потоках» <...>. Запрошенное нами обсуждение этого вопроса будет закрытым, после этого планируем выйти к прессе», — написал он.

Полянский добавил, что расследования, которые проводили Дания и Швеция, были призваны выиграть время и «постараться вывести из-под удара главного и очевидного подозреваемого в этом теракте».

Взрывы на «Северном потоке» и «Северном потоке-2» произошли в конце сентября 2022 года, компания-оператор Nord Stream AG сообщила о беспрецедентных разрушениях. Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело о совершении акта международного терроризма из-за повреждения газопроводов. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии и инициировали собственные расследования. При этом Стокгольм, Берлин и Копенгаген не раскрывают Москве полученные в ходе разбирательств данные, ссылаясь на их конфиденциальный характер.

В октябре 2022 года Служба госбезопасности Швеции (СЭПО) объявила о завершении расследования на газопроводах в Балтийском море. Следователи пришли к выводу, что на них произошли взрывы, которые привели к серьезным повреждениям. Стокгольм заявил о признаках «серьезного саботажа» на «Северных потоках».

Шведская сторона не назвала причастных к инциденту. Прокуратура страны объявила, что шведская юрисдикция здесь не применима, поэтому дело следует закрыть.

Вслед за Швецией об окончании расследования объявила Дания. Полиция сообщила, что в ситуации вокруг трубопроводов «имела место преднамеренная диверсия», но у властей недостаточно оснований для возбуждения уголовного дела.

В Кремле заявили, что датские власти «стали выходить на своих ближайших союзников».

Президент России Владимир Путин в феврале заявил, что «Северные потоки» взорвали США. До этого глава государства уже возлагал ответственность на «англосаксов». США и Великобритания отвергли обвинения. По мнению российского президента, за подрывом стоят государства, заинтересованные в транзите газа по территории Украины.