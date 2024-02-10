Небензя пообещал не позволить ООН забыть о «Северных потоках»
Западу не удастся «спустить на тормозах» вопрос о подрыве «Северных потоков», он остается на повестке дня в Совбезе ООН, заявил постпред России при организации Василий Небензя в интервью ТАСС.
По его словам, Россия планирует держать «в фокусе внимания Совбеза» этот инцидент, чтобы добиться от западных стран «внятной реакции».
Взрывы на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» произошли в экономических зонах Швеции и Дании в ночь на 26 сентября 2022 года. Расследованием произошедшего занялись правоохранительные органы этих стран, а также Германии, Россию к нему не допустили.
В начале февраля 2024 года прокуратура Швеции закрыла расследование дела о взрывах на газопроводах, поскольку ничего не указывает на то, что шведские граждане были причастны к атаке.
Президент России Владимир Путин назвал случившееся терактом и обвинил в этом страны, которые заинтересованы в транзите газа по территории Украины. В недавнем интервью американскому журналисту Такеру Карлсону глава государства обвинил в произошедшем ЦРУ.
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